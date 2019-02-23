Gündem Karabükte gıda zehirlenmesi şüphesi 74 kişi tedavi altında
KARABÜK

Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 74 kişi tedavi altında - Yerel haberler

Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 74 kişi tedavi altında

Karabük'te yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 10'u çocuk 74 kişi tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaptığı açıklamada "Genel durumları iyi. Yemekten kaynaklandığı düşüncesindeyiz, araştırılıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Zehirlenen vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.
Zehirlenen vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

Karabük'te, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme belirtileri göstererek hastanede tedavi altına alınanların sayısı 74'e çıktı.

Karabük Kent Meydanı'nda bulunan esnaf çadırındaki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı artıyor.

Akşam saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelere gelen hastaların sayısı 74'e yükseldi. Genel durumları iyi olan hastaların tedavileri sürerken, sayının artabileceği belirtiliyor.

Bu arada olayın ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı hastanelerdeki vatandaşları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, akşam saatlerinden itibaren zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran kişi sayısının 74'e ulaştığını bildirdi.

Hastaların hızlı bir şekilde tedavilerine başlandığını aktaran Gürel, "Şu an için toplam 74 kişi müracaat etmiş, hızlı bir şekilde tedavi süreçlerine başlandı. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Bunlardan 17'si çocuk. Esnaf günleri çadırında yedikleri pilav ve tavuktan kaynaklandığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Vali Gürel, vatandaşların durumlarının iyi olduğunu, ancak tedbir amacıyla müşahede altında tutulduklarını kaydetti.

Malatya'da deprem
GÜNDEM
Malatya'da deprem
/**/
Sudan'da OHAL ilan edildi

Sudan'da OHAL ilan edildi

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, hükümetin feshedildiğini de açıkladı.
Ege'de 'fırtına' esti

Ege'de 'fırtına' esti

​Trabzonspor, 2 haftalık mağlubiyet serisine İzmir'de son verdi.
Milyonlarca vatandaşa müjde

Milyonlarca vatandaşa müjde

​BDDK Başkanı, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyi anlattı.
Maçın yıldızı ağlattı

Maçın yıldızı ağlattı

​Abdülkadir Parmak'tan maç sonunda duygusal açıklama.
Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki.

Süper Lig'de şimdiye kadar yaşanmayan yaşandı.

Kar kapıda

Kar kapıda

​Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı.
İsmi geçici listede

İsmi geçici listede

​Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı.
Kültür sanatın sesi

Kültür sanatın sesi

TRT 2, birbirinden zengin içerikleriyle yayına başladı.
ABD tırmandırıyor

ABD tırmandırıyor

​Venezuela Brezilya sınırında gergin anlar.
Yenileri kurulacak

Yenileri kurulacak

Bakan Gül'den Bölge İdare Mahkemeleri açıklaması.
Faili tutuklandı

Faili tutuklandı

​Bu fotoğrafa neden olan patlamanın firari sanığıydı.
Sende o yürek yok!

Sende o yürek yok!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.
Hastanedeşehit düştü

Hastanedeşehit düştü

Polatlı'daki mühimmat patlamasında yaralanmıştı.
İşler 'iyi' gitmiyor

İşler 'iyi' gitmiyor

Akşener, partisindeki kan kaybını durduramıyor.
Üretileceği ilbelli oldu

Üretileceği ilbelli oldu

Yerli otomobili üretecek grup Bakanlığa talepte bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.