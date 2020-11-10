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Gündem Karabükte yaşlı kadın dehşeti yaşadı Gaspçıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu
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Karabük'te yaşlı kadın dehşeti yaşadı: Gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak kurtuldu

Karabük'te 70 yaşındaki Hafize Kaya, gece saatlerinde evinde uyuduğu sırada gelen sesler üzerine salona doğru giderken hırsızla karşılaştı. Başına sopa ile vuran saldırgana direnmeye çalışsa da başarılı olamayacağını anlayınca ölü taklidi yapmaya başladı. Şüpheli kadının kolundaki bilezikleri alıp kaçtı. Şans eseri kurtulan yaşlı kadına saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı kadın, bileziklerini almaya çalışan saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Yaşlı kadın, bileziklerini almaya çalışan saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Olay, Karabük’e bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Kaya, uyuduğu sırada evden gelen sesleri duydu. Kaya, kalkıp odasından çıktığı anda şüpheliyle karşı karşıya geldi. Saldırgan Hafize Kaya’nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Şüpheli ise yerde kanlar içinde yatan Hafize Kaya’nın kolundaki 2 bileziği alıp, kaçtı. Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Kaya, ailesini arayarak yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

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Saldırgan kaçınca jandarmayı aradı

Hafize Kaya sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yeri inceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Çalışma sonunda R.Y. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Çaldığı bilezikler ele geçirildi.

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"Yere yatınca boğazıma sarıldı"

Yaşadıklarını anlatan Hafize Kaya, “İçeriden sesler duydum. Yatağımdan kalktım. Kapıyı açar açmaz bir adam karşıma dikildi. Elinde balta sopası vardı. Kafama vurdu, bağırdım. Kafama vura vura beni kapıya kadar götürdü. Ben yere yatınca, boğazıma sarıldı. Arbede esnasında sopayı yere düşürdü, ben de aldığım sopayla ona vurdum. Yüzünü yırttım. Ben ölü taklidi yapmaya başladım. O da öldüm sandı, kolumdaki bilezikleri çıkarttı. Evin kapısını açıp gitti” dedi.

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