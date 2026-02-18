Yeni Şafak
Karacabey’de fırtına ve sağanak sonrası deniz taştı

18:2518/02/2026, Çarşamba
IHA
Yetkililer tedbirli olma uyarısında bulundu
Bursa'da fırtına sonrası bazı noktalarda yaşanan su taşkınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji, rüzgar ve yağışın etkisi nedeniyle deniz seviyesindeki yükselmenin devam edebileceğini ifade etti.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve kuvvetli fırtına, deniz seviyesinin yükselmesine neden oldu. Özellikle kıyıya yakın bölgelerde dalgaların etkisiyle deniz suyu yol boyuna kadar ulaştı.


Yeniköy Boğaz ve Malkara’da fırtına sonrası bazı noktalarda su taşkınları gözlenirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, kıyı şeridinde bulunan sürücüleri ve bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyardı.


Meteoroloji verilerine göre rüzgâr ve yağışın etkisini bir süre daha sürdürebileceği belirtilirken, deniz seviyesindeki yükselmenin devam edebileceği ifade edildi.



