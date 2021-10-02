Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Tokat ve Malatya çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.

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Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde ise toz taşınımı bekleniyor.

GÜNDEM İstanbul’da yağmur sonrası trafik durma noktasına geldi