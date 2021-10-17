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Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz kıyılarında yarın yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşları yaşanabilecek aksiliklere karşı uyardı.

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Haber Merkezi AA
Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Fotoğraf: Arşiv

Karadeniz kıyılarında yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Muğla yine sular altında
FOTOĞRAF 10
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İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı iş yerlerini su bastı.
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İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti.
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İlçedeki birçok ana ve ara yolda da su birikintisi oluştu.
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Bazı noktalarda yaklaşık 50 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.
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Bazı araçlar yolda kaldı.
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Su birikintisi oluşan yollarda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve bazı yolları zaman zaman trafiğe kapattı.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.
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Muğla yine sular altında
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kaldı.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

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