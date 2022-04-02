Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatleri genelinde bölgenin batı ve güneybatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon kıyılarında yine 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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FOTOĞRAF 24 Olay, Konyaatlı İlçesi Arapsuyu Mahallesinde bulunan 20 metrelik Olbia vadisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde vadi kenarına dinlenmeye gelen Okan Aras (45) bir anda dengesini kaybederek, vadiden aşağıya düştü. Böğürtlen dikenleri ve ağaçların olduğu alana düşen adam yukarı çıkamayarak, mahsur kaldı. Sabah erken saatlerde ise yardım çığlıklarını vadi kenarına gelen vatandaşlar duydu. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsın ekiplerden ilk isteği su oldu. Ekipler şahsı kurtarmak için adeta nefes kesen operasyon yaptı. Operasyonda ekiplerden önce bir tanesi beline bağladığı makaralı halat ile yavaş yavaş aşağı inerek şahsa ulaştı. İtfaiye ekibi böğürtlen dikenleri yüzünden şahsa ulaşmakta zaman zaman zorluk çekti. Olayı merak eden meraklı vatandaşlar ise sık sık video çekmeye çalıştı. Polis ekipleri şahısları düşme ihtimaline karşı olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra ise şahıs ekipler tarafından 12 metrelik vince bağlanan basket Sedyeye alınarak bir ekibin de eşliğinde yukarı çekildi.<br> Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adama, sağlık çalışanları tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Şahıs daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın polis ekiplerinin ’oraya nasıl düştünüz’ sorusuna \"Ben kendi soruşturmamı kendim yapacağım\" sözleri ise dikkat çekti. Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Düştüğü 20 metrelik vadiden kurtarılan adamdan ilginç cevap: Kendi soruşturmamı kendim yapacağım Antalya'da gece saatlerinde geldiği 20 metrelik vadiden aşağı düşen şahıs, sabah itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren nefes kesen bir operasyon ile kurtarıldı. Şahsın polis ekiplerinin nasıl düştünüz sorusuna, “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım" cevabı ise dikkat çekti.

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FOTOĞRAF 7 ABD'nin Kansas eyaletinde nadir olarak görülen bir olay yaşandı. \"Ters yıldırım\" anı saniye saniye kaydedildi.<br> Ters yıldırım olayında buluttan yere düşen yıldırımların aksine, yıldırımın yerden başlayıp bulutlara doğru yükseldiği görülüyor. Kansas eyaletinde geçtiğimiz salı günü şiddetli fırtınanın yaşandığı sırada nadir olarak görülen ve yerden bulutlara doğru çıkan ters yıldırım olayı anbean kayıt altına alındı. \"EN ÇILGIN YILDIRIM ÇARPMASI\"<br>ABD’nin Kansas eyaletinde yer alan Wichita kentiden geçtiğimiz salı günü yaşanan şiddetli fırtına sırasında nadir olarak görülen “ters yıldırım” Taylor Vonfeldt tarafından görüntülendi. Vonfeldt, bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı \"en çılgın yıldırım çarpması\" olduğunu ifade etti. Görüntüler sosyal medyaya yüklendikten kısa süre sonra milyonlarca yorum ve beğeni aldı. Yerden bulutlara doğru çıktı: Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi ABD'nin Kansas eyaletinde etkili olan kuvvetli fırtınanın yaşandığı esnada çok ilginç anlar yaşandı. Doğada çok nadir olarak görülen "ters yıldırım" olayı kameralara yansıdı. Ters yıldırımı kaydeden Taylor Vonfeldt bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı "en çılgın yıldırım çarpması" olduğunu ifade etti. BiP'te paylaş

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