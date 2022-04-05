Karadeniz'de en çok vekil çıkaracak il Samsun

​Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında İYİ Parti'ye çok sert eleştirilerde bulundu. İYİ Parti'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın projesi olduğunu savunan Perinçek, Genel Başkan Meral Akşener'in de bu görev için hazırlandığını öne sürdü. Perinçek, Akşener ile ilgili 'Gençliğinden beri İzmit ve Sapanca'da FETÖ ile birlikte hareket eden, FETÖ'ye adam taşıyan, örgütçülük yapn bir özelliği var.' ifadelerini kullandı.