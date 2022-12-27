Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında: Tahmin edilenden çok daha büyük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yılın son Kabine Toplantısı sonrası günlerdir merakla beklenen müjdeyi verdi. Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" diyerek yeni müjdeyi duyurdu. Bu keşfin, diğer keşiflere de kapı aralayacağını vurgulayan Erdoğan, "Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar küplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'daki yeni keşifle 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı." dedi.

Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu yeni doğalgaz rezervi dış basında büyük ses getirdi.

REUTERS: DOĞALGAZIN TOPLAM HACMİ 710 MİLYAR METREKÜP

Reuters, enerjide kendi kaynaklarını elde etmeye başlayan Türkiye'nin çalışmalarıyla ilgili bir habere imza attı.

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Haberde, "Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın toplam hacmi şu anda 710 milyar metreküp. Önceki bulgu revize edildi." denildi.

EKONOMİ 1 trilyon dolar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı

2023'TE ULUSAL ŞEBEKEYE BAĞLANACAK

Türkiye'nin Sakarya sahasında 13 kuyu açtığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın "Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle Karadeniz'deki gaz rezervimiz 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküp oldu." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Sakarya doğalgaz sahasının 2023'te devreye alınacağı ve ulusal şebekeye bağlanacağı kaydedildi.

TÜRKİYE, AKDENİZ'DE HİDROKARBON ARIYOR

Öte yandan Türkiye'nin, Akdeniz'de de hidrokarbon kaynakları araştırdığı, ihtilaflı sulardaki faaliyetlerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi gerilimi artırdığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de gaz merkezi kurma fikrine de işaret edildi.

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BLOOMBERG: ÜÇTE BİR ORANINDA ARTIRDI

Bloomberg, "Türkiye, Karadeniz doğalgaz rezervlerindeki devasa artışı açıkladı" başlığıyla gelişmeyi okurlarıyla paylaştı. Konuya ilişkin haberde, "Türkiye, ayrı bir keşif sayesinde Karadeniz'deki doğalgaz rezerv tahminini yaklaşık üçte bir oranında artırdı." ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni rezervlerin 710 milyar metreküpe ulaştığına dair açıklaması hatırlatıldı.





WORD OİL: YENİLERİNE KAPI ARALAYACAK KEŞİF

Word Oil adlı internet sitesi de "Türkiye, yeni keşif ve mevcut açık deniz çalışmaları ile Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerini artırdı" diye yazdı. Erdoğan'ın, keşif duyurusunu yaparken, "Bu yeni keşif, yenilerine kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni kuyular açmaya başlayacağız." dediği kaydedildi.

'REZERVLER, TAHMİN EDİLENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK'

Halihazırda Karadeniz'deki en büyük rezerv olan Sakarya'daki rezervlerin, başlangıçta varsayılandan çok daha büyük göründüğüne dikkat çekildi.

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Sakarya sahasının, 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye şebekesine gaz aktarmaya başlayacağı notuna yer verildi.