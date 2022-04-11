Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Karadenizde kuvvetli yağış, Doğu Anadoluda çığ uyarısı
ANKARA

Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'da 'çığ' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Karadenizde kuvvetli yağış, Doğu Anadoluda çığ uyarısı
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, akşam saatlerinde itibaren Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane'de ise yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel, su baskını, heyelan ile yükseklerde oluşabilecek buzlanma ve tipiye karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın güneyli rüzgarla beraber çığ tehlikesi oluşturabileceği uyarısında da bulundu.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Meteorolojiden İstanbul ve 61 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve 61 ile yağış uyarısı
Ukraynalıları isyan ettiren görüntü

Ukraynalılar'ı
isyan ettiren görüntü

'Soymak ve öldürmek isteyen Rus askerlerini alkışladılar.'
50 ili ilgilendiriyor

50 ili ilgilendiriyor

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

Beş katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü.

​Uyanınca soluğu ekspertizde aldı: Dünyası başına yıkıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.