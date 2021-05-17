Karadeniz'e çay ve fındık göçü: Sahil yolunda yoğunluk var

187 binlik nüfus 650 bini aştı <br> <br> Bodrum’un yerleşik nüfusu 187 bin olarak biliniyordu. Pandemi başlangıcından itibaren ilçeye 300 bin vatandaş yerleşti. Bunların çoğunun ikinci konut sahiplerinden oluştuğu öğrenildi. Bir anda nüfusu 500 bini bulan ilçe kış ayını da bu nüfusla geçirdi.