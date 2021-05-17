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TRABZON

Karadeniz'e çay ve fındık göçü: Sahil yolunda yoğunluk var

Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma sonrası çay hasadı ve fındık hasat hazırlığı için yola çıkanlar, Karadeniz Sahil yolunda yoğunluğa neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Karadenize çay ve fındık göçü: Sahil yolunda yoğunluk var
Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma bu sabah itibariyle sona erdi.

Kapanmanın sonra ermesiyle Doğu Karadeniz’deki kent merkezlerinde bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

DHA

Tam kapanma sonrası evlerinde bunalıp pandemi stresinden uzaklaşmak isteyenler, yeşil doğasında tatil yapmak için Karadeniz’e yöneldi.

Tatilcilerin yanı sıra çay ve fındık hasat ve hazırlığı için yola çıkanlar Karadeniz Sahil yolunda yoğunluğa neden oldu, yer yer trafik kilitlendi.

Rize'de yaş çay sezonu açıldı: Üreticiler çay bahçelerinde makas salladı
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Rize'de yaş çay sezonu açıldı: Üreticiler çay bahçelerinde makas salladı

Bodrum’dan akın akın gidiyorlar: Pandemi dönüşleri başladı
FOTOĞRAF 8
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17 günlük tam kapanmayı Bodrum’daki yazlık evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum’a akın etmişti. İlçede kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş trafik ise durma noktasına gelmişti.
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17 gün sonra tam kapanmanın bitmesiyle birlikte yeniden trafik kuyrukları oluşmaya başladı. Sabah erken saatlerde büyükşehirlerden gelen vatandaşlar evlerine geri dönmek için yola çıktı. Geliş trafiği kadar olmasa da gidiş trafiğinde de yoğunluk olduğu görüldü.
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187 binlik nüfus 650 bini aştı <br> <br> Bodrum’un yerleşik nüfusu 187 bin olarak biliniyordu. Pandemi başlangıcından itibaren ilçeye 300 bin vatandaş yerleşti. Bunların çoğunun ikinci konut sahiplerinden oluştuğu öğrenildi. Bir anda nüfusu 500 bini bulan ilçe kış ayını da bu nüfusla geçirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın tam kapama açıklamasının ardından ilçeye yeniden göç başladı. Tam kapama sürecini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlarla birlikte ilçenin nüfusu bir anda 3 katına çıkarak 700 bine ulaşmıştı.
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Vaka sayısı düştü <br> <br> Gelen tatilcilerle beraber salgının ilçede artacağı bekleniyordu. Coğrafi yapısından dolayı bulaş riskinin olmaması tam kapamanın da etkisiyle Bodrum’un birçok il ve ilçeye göre vaka sayısının çok az olduğu öğrenildi.
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2 katlı bahçeli ve geniş bir alanda bulunan evlerin temas riskini de azaltmasıyla salgın riski yüzde 70 oranında düştü.
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Bodrum’dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı
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Bodrum’dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı
Bodrum’dan akın akın gidiyorlar: Pandemi dönüşleri başladı
17 günlük tam kapanma öncesinde Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ikinci konut sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalleşme açıklamaları ardından ilçeden ayrılmaya başladı. Bodrum'a araçlarıyla gelerek kilometrelerce kuyruk oluşturan yazlıkçılar bu sefer dönüş yolunda araç kuyruğu oluşturmaya başladı.

Tam kapanma sonrası 43 ilin geçiş noktası kilitlendi
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüsü tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanma, bu sabah 05.00’te sona erdi.
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Kısıtlamayı ve Ramazan Bayramını başka kentlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü.
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Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’de trafik yoğunluğuna neden oldu.
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Özellikle Kırıkkale-Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki sürücüler tampon tampona ilerledi.
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Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.
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Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
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Tam kapanma sonrası 43 ilin geçiş noktası kilitlendi
Koronavirüs ile mücadelede ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu.


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43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

​Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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