Karakoldan filmleri aratmayan kaçış

20 Aralık 2017 günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat Alkan kardeşlere ait ahırdan çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Olcay A, 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı.
Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece-gündüz Olcay A.'yı aradı.
Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan Olcay A.'nın, otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gittiği tespit edildi.
Sosyal medya üzerinden Olcay A.'nın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri şüpheliyi buzdolabının arkasında kıskıvrak yakaladı.
Olcay A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, Olcay A.'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.