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Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın: İki kişiden haber alınamıyor

Beyoğlu'nda, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan dört kişi kurtarıldı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "2 kişiden haber alınamıyor. İçerideler mi değiller mi onu itfaiye, soğutma çalışmasını bitirdikten sonra aramaya başlayacak" dedi.

23:19 . 23/01/2023 Pazartesi
DHA
Beyoğlu'ndaki Ermeni kilisesinde yangın.

Beyoğlu'ndaki Ermeni kilisesinde yangın.

Beyoğlu'nda, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan dört kişi kurtarılırken, ikisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

VALİLİK'TEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"Bugün saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında yangın ihbarı alınmıştır. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır"
denildi.

İKİ KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

 Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Levon Zekiyan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldiğini belirterek, "İtfaiyemiz yangın söndürme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Şu an itibarıyla itfaiye personelimiz soğutma çalışması yapıyor." dedi.

Demirelli, şunları kaydetti:

"Yangının çıkmasının akabinde 2 vatandaşımız kendi imkanlarıyla, 2 vatandaşımız da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilendiler ama durumları gayet iyi. Şu an itibarıyla bizim kilise çalışanlarından aldığımız bilgiye göre 2 kişiden haber alınamıyor. Yalnız içerideler mi değiller mi onu itfaiye, soğutma çalışmasını bitirdikten sonra aramaya başlayacak. Ermeni Katolik Cemaatimize ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun diyorum. İnşallah herhangi bir can kaybı ile karşılaşmayız. Temennimiz bu yönde."

İtfaiye ekipleri, yangından kurtulanların ifadeleri doğrultusunda içeride mahsur kalma şüphesine yönelik inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor.



#Beyoğlu
#Karaköy
#Yangın
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