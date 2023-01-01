Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın: İki kişiden haber alınamıyor

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Beyoğlu'ndaki Ermeni kilisesinde yangın.
Beyoğlu'nda, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan dört kişi kurtarılırken, ikisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Levon Zekiyan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Demirelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldiğini belirterek, "İtfaiyemiz yangın söndürme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Şu an itibarıyla itfaiye personelimiz soğutma çalışması yapıyor." dedi.
Demirelli, şunları kaydetti:
İtfaiye ekipleri, yangından kurtulanların ifadeleri doğrultusunda içeride mahsur kalma şüphesine yönelik inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor.