Karaloğlu: Büyükşehir Belediyesini o gün yönetenler Kırklar Dağı’nı katlettiler

Karaloğlu:

“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini o gün yönetenler Kırklar Dağı’nı katlettiler. Bugün Kırklar Dağı tekrar temizlendi”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Fetih Haftası’nda oluşturulacağı duyurulan “Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı”nın fidanlarını toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı,Kırklar Dağı’nda“Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı” oluşturma çalışmalarını tamamladı.

Vali Karaloğlu, fidan dikme töreninde yaptığı konuşmada, Diyarbakır’ın fethinin 1382’nci yılını dolayısıyla Diyarbakır Fethi internet sitesini hayata geçirdiklerini ve halka çağrı yaparak herkesin kendi ağaç dikme sertifikasını oluşturmasını istediklerini söyledi.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

“10 bin 918 Diyarbakırlı hemşehrimiz o site üzerinden kendisine bir ağaç dikme sertifikası oluşturdu. Biz de onlara verdiğimiz sözü tutmak için buradayız. Şu anda 10 bin 918 Diyarbakırlı hemşehrimiz adına bugün fidanları toprakla buluşturacağız.”

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“Diyarbakır’ı yeniden Dicle ile buluşturalım”

Dicle Nehri’nin cennetten çıktığına inanılan bir nehir olduğunu ifade eden Karaloğlu, şunları dile getirdi:

“Diyarbakır şehri maalesef Dicle ile çok barışık değil. Sanki biraz Dicle’ye haksızlık yapmışız, sırtımızı dönmüşüz. Şimdi bütün gayretimiz, çabamız Diyarbakır’ı, Diyarbakırlı hemşehrilerimizi yeniden Dicle ile buluşturalım. Dicle’nin hemen kenarından başlayan bu güzellikleri yemyeşil ormana dönüştürelim. Yazın 45, 50 derece sıcaklıkta insanımız gelsin burada oluşturduğumuz mesire alanlarında bu nehrin serininden, rüzgârından istifade etsin.”

“Tarihi, kültürü, çevreyi, yeşili, doğayı ağzından düşürmeyenler, şehri ranta teslim etmişlerdi”

Kırklar Dağı’nda daha önce alanla bağdaşmayan yapıların bulunduğunu anımsatan Karaloğlu, şunları aktardı:

“Tarihi, kültürü, çevreyi, yeşili, doğayı ağzından düşürmeyenler, şehri ranta teslim etmişlerdi. Bu şehrin en önemli noktası olan tarihsel, kültürel, manevi açıdan Kırklar Dağı bu şehir için önemli bir yerdir. Ama bu şehrin zirvesini maalesef kirlettiler. Kirli emelleri uğruna kirlettiler.”

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kırklar Dağı’nda bulunan yapıların yıkılarak bölgenin temizlendiğini vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini o gün yönetenler Kırklardağı’nı katlettiler. Bugün Kırklardağı tekrar temizlendi. Ama bize neye mal oldu? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, Sur Belediyesine ve Çevre Şehircilik Bakanlığına 100 milyon tazminata mal oldu ama emin olun bu milletin 100 milyonunu çöpe atanlardanbizim her birimizin,her Diyarbakırlının hesap sorması lazım. Mahkeme süreçleri tamamlanıp vatandaşımıza tazminatlar ödendiğinde bizde onlara rücu edeceğiz. O günkü belediye başkanına, meclis üyelerine altına imzası olan herkese o yanlışı, o katliamı bu şehri yaşatan herkese hesabını sormak da bizim boynumuzun borcu olsun.”

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Karaloğlu, Kırklardağı’nda yaptıkları rekreasyon çalışmalarıyla vatandaşları hoşça vakit geçirecekleri güzel bir mesire alanı oluşturduklarını belirtti.

Fetih ormanlarıyla Diyarbakır yeşillenecek

“Biz doğayı Allah’ın bize bir emaneti olarak görürüz. Doğayı ihtiyacımız kadar kullanırız, israf etmeyiz, tahrip etmeyiz. Bizim inancımız bizim medeniyetimiz bize bu” ifadelerini kullanan Karaloğlu, şunları dile getirdi:

“Bu sene Fetih 1382 dedik. İnşallah önümüzdeki sene Fethi 1383, 1384 deriz. Her sene Fetih Ormanlarıyla Diyarbakırımızı, çevremizi yeşillendiririz ve inşallah çocuklarımıza, torunlarımıza gelecek nesillere yemyeşil bir Diyarbakır bırakırız.”

Konuşmanın ardından Karaloğlu, etkinliğe katılanlarla beraber fidan dikimi gerçekleştirerek can suyu verdi.

Programa Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Programın ardından Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren “Dicle Vadi Park” projesi kapsamındaki Dicle Vadisi Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesince Kırklar Dağı’nda yapılacak yeşil alan ve orman oluşturma çalışmaları kapsamında 226 dekardan oluşan Dicle Vadisi rekreasyon ve mesire alanında 138 dekar ağaçlandırılacak