Karaloğlu: Her yerde yatırımlarımız hizmetlerimiz var

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Kulp’ta yapımını tamamladığı 126 kilometrelik grup mahalle ve mahalle yollarının açılışını yaptı.

Vali Karaloğlu, İslamköy mahallesindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, amaçlarının yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Karaloğlu, Kulp’a hizmet aşkıyla gediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Biz hizmetlerimizle hizmet aşkıyla buralara geldik ama maalesef bu coğrafyada 40 yıldır kinle kanla bu bölgeye gelip insanı canından bezdiren, şehitlerimizin olmasına vesile alan kan emiciler de bölgeye geldi. Ama bugün Allah’a hamdolsun, devletimizin sayesinde devletimiz milletiyle kurmuş olduğu büyük gönül bağı sayesinde biz buradayız. Biz bugün hizmetlerimizle buradayız. Aşkla buradayız, sevgiyle buradayız. İnşallah o kan emiciler, fitneciler, bozguncular bir daha vatandaşımızı rahatsız edecek konuma hiçbir zaman gelemeyecekle. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet etsin. İslamköy’deki ve çevredeki bütün şehitlerimize ve bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimize rahmet etsin.”

“Sadece Yol Dairesinin Kulp’taki harcaması 25 milyon lira”

Kulp’ta asfalt, stabilize, altyapı, sanat yapıları, istinat duvarları başta olmak üzere çok sayıda iş yaptıklarını belirten Karaloğlu, şunları dile getirdi:

“Sadece Yol Dairesinin Kulp’taki harcaması 25 milyon lira. Bu rakam bundan yıllar önce bir vilayetin yıllık yatırım bütçesiydi. Kulp ilçemiz Diyarbakır’a mesafe olarak en uzak gönül olarak bize en yakın olan ilçemiz. Coğrafyası zor, yol ağı uzun bir ilçemiz. Bu ilçede sorunları bir yılda çözmek de çok mümkün değil. Bu sene özellikle dar olan, kışın kar mücadelesini zor yaptığımız yolları genişletme, onların alt yapısını güçlendirme ve asfalta müsait olan yollarında asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Hem köylerimizin birbiriyle, köylerimizin, mahallelerimizin ilçe merkeziyle ulaşımını kolaylaştırdık. Vatandaşımızın ticaretini, tarımını en önemlisi yüzde 65’ini taşımalı eğitim olan ilçemizde öğrencilerimizin okullarına, okullarından evlerine rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak yollarımızı tamamlamış olduk.”

Kırsalda yaşayan vatandaşın yaşamını kolaylaştırarak gelirini artırmak amacıyla önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karaloğlu, hayvan içme göletlerinin bakım ve onarımını, bölgede meyveciliğin gelişmesi için yapılan aşılama çalışmalarını, bahçe sulaması için 25 bin metre boru hibe ettiklerini anlattı.

“İlçe merkezine 8 milyon lira yatırımla sıcak asfalt serilecek”

Karaloğlu, arazi şartlarından dolayı ulaşım sıkıntısı yaşanan Aygün ve Tuzla grup yolunda yeni bir köprünün yapılması için çalışmalara başlandığını müjdeledi.

İlçe merkezinde altyapı çalışmalarının tamamlandıklarını anlatan Karaloğlu, 14 Ekim’de yapacakları ihale ile Kulp ilçe merkezine 8 milyon lira yatırımla 5,8 kilometre sıcak asfalt sereceklerini kaydetti.

Karaloğlu, Kulp’u ilk ziyaret ettiğinde yapılan taleplerden birisinin mezarlık alanı olduğunu dile getirerek, 3 milyon lira harcama ile içerisinde sosyal donatıların da olduğu 13 bin metrekarelik yeni bir mezarlık alanı oluşturduklarını kaydetti.

Kulp’ta çocuk ve gençlere yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Karaloğlu, projesi hazırlanan ve ödeneği Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi inşa edeceklerini aktardı.

“Diyarbakır’ın 17 ilçesinde her santimetrekaresini ulaşma, hizmet etme gayretimiz var”

Karaloğlu, hayvancılığın önemli bir yere sahip olduğu Kulp’ta mezbahane yapımı için proje hazırladıklarını ve ipekböcekçiliğinde Türkiye’de çok önemli bir ilçede olan Kulp’ta 11 milyon lira maliyetle 15 adet dut fidanı dağıttıklarını anlattı.

Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz aşkla, şevkle bütün kurumlar, kamu kurum ve kuruluşları, il müdürlükleri, bölge müdürlükleri, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri hep birlikte el ele Diyarbakır’ın 17 ilçesinde her santimetrekaresini ulaşma, hizmet etme gayretimiz var. Şu anda Diyarbakır’ın 17 ilçesinin tamamını şantiye olduğunu görürsünüz. Her yerde yatırımlarımız, hizmetlerimiz var. Elbette ki bunları sağlamak öyle kolay değil. Öncelikle Diyarbakır’a ayrıcalık yapan, her talebimizi her projemizi destekleyen, bakanlarına talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza sizlerin adına çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Götürdüğümüz her projeye destek veren çok kıymetli bakanlarımız var. Onlara buradan teşekkür ediyoruz.”

Karaloğlu, açılışın ardından İslamköy Şehitliğini ziyaret ederek dua etti.

İlçe merkezinde yapılan çalışmalarını yerinde inceleyen Karaloğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Vali Karaloğlu’na, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve daire başkanları ile kurum müdürleri eşlik etti.