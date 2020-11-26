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Gündem Kahramanmaraşta kaçak makaron ve tütün ele geçirildi Tam 2 milyon değerinde
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Karamanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık makaron ve tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta kaçak makaron ve tütün ele geçirildi: Tam 2 milyon değerinde

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan bir buçuk milyon adet kaçak sigara yapımında kullanılan makaron ve 700 kilo tütün ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen malzemeler tam 2 milyon değerinde
Ele geçirilen malzemeler tam 2 milyon değerinde

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yüklü miktarda makaron ve tütün olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, şüphelilerin Hayrullah Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Adreslerde arama yapan ekipler; piyasa değeri 2 milyon lira olan, bir buçuk milyon makaron, 2 milyon filtre pamuğu, bir buçuk milyon sigara kâğıdı, 700 kilo tütün ile 5 bin paket içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan Mustafa Ç. (48), Cuma Ö. (49) ve Veysel K. (52), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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