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Gündem Karamollaoğludan anayasa iddialarına ilk yorum İttifak ilkelerini ele aldık, ne anayasası?
POLİTİKA

Karamollaoğlu'dan anayasa iddialarına ilk yorum: İttifak ilkelerini ele aldık, ne anayasası?

CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde anayasa taslağı hazırladığına ilişkin iddialara, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İki buçuk sene önce seçimlere giderken millet ittifakının temelini oluşturan esas ilkeler, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin halinde getirildi ve deklare edildi. Ne anayasası?" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu

CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı iddia edilen Anayasa taslağına ilişkin iddiaya muhatap partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da anayasa iddialarına tepki gösterdi.

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"Millet İttifak'ının ilkelerini belirledik"

Millet ittifakının 2018'de HDP'yi de dahil ederek yeni bir anayasa üzerinde çalıştığı iddiasını reddeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor, anlamıyorum. İki buçuk sene önce seçimlere giderken millet ittifakının temelini oluşturan esas ilkeler, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin halinde getirildi ve deklare edildi. Millet ittifakının hangi temellere oturduğunu göstermek için, anayasa yapmak için değil. Seçime gidiliyor, ne anayasası?"

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2018'de yaptığı 'Biz Millet İttifak'ını oluşturan partiler olarak anayasa değişikliği çalışması yaptık. Mutabakat metni şu anda elimizde var” açıklaması hatırlatılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Anayasa çalışmasını kiminle yaptığımıza dair tartışmaların sebebi ne? O konuşmada söylüyorum, Millet İttifakı ile bir araya geldik. İlkeleri belirledik. Anayasa çalışması yapmadık. Böyle bir çalışma olsa elimizde metin olur. Ayrıca bu neden bu kadar çok tartışılıyor. Herkesin görüşünü almak zorundayız” dedi.


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