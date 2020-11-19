Karamollaoğlu'dan anayasa iddialarına ilk yorum: İttifak ilkelerini ele aldık, ne anayasası?

CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı iddia edilen Anayasa taslağına ilişkin iddiaya muhatap partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da anayasa iddialarına tepki gösterdi.
"Millet İttifak'ının ilkelerini belirledik"
Millet ittifakının 2018'de HDP'yi de dahil ederek yeni bir anayasa üzerinde çalıştığı iddiasını reddeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor, anlamıyorum. İki buçuk sene önce seçimlere giderken millet ittifakının temelini oluşturan esas ilkeler, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin halinde getirildi ve deklare edildi. Millet ittifakının hangi temellere oturduğunu göstermek için, anayasa yapmak için değil. Seçime gidiliyor, ne anayasası?"