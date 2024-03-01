Karamollaoğlu'na çifte yalanlama

O dönem Erdoğan ve AK Parti iktidarının bugün gelinen nokta kadar kurumlara ve devlete hakim olmadığını ifade eden Fatih Erbakan, “Özellikle FETÖ’nün o dönemde çok ciddi bir hakimiyeti söz konusuydu. Orada yaşanan sıkıntılarla ilgili biz tabii başbakanlık düzeyinde değil ama daha alt seviyedeki bürokrasideki, emniyettiki FETÖ’cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Yoksa Cumhurbaşkanı'nın o dönem Başbakan olarak Erbakan Hocamıza karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Bülent Arınç da Karamollaoğlu'nun iddialarını yalanladı. Erbakan'ın cezaevine girme ihtimalini ortadan kaldırmak adına ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Arınç, Erdoğan'la istişare ederek o dönemki AK Parti Grup Başkanvekili Saddullah Ergün'ü aradığını ve Erbakan için olumsuz bir durumun ortaya çıkmaması adına gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için çalışma yapılması talimatını verdiğini ifade etti. İlgili kanun teklifinin TBMM'de kabul edildikten sonra dönemin Cumhurbaşkanı Necdet Sezer'e gönderildiğini ancak veto edildiğini belirten Arınç, “Aynı gün değişiklik yapmadan kanunu tekrar kabul ederek Sezer’e havale ettik, o da anayasa gereği onaylamak zorunda kaldı” diye konuştu. Arınç, CHP'nin konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığını ancak AYM'nin itirazı reddetmesi üzerine kanunun yürürlüğe girerek Erbakan'ın söz konusu cezayı evinde geçirmesinin sağlandığını söyledi: “Hocamız, bu konudan dolayı özel olarak bana ve hizmeti geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerini iletmiştir.”