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KAYSERİ

Karantina altındaki umreci: Sağlık durumumuz çok iyi kimse paniğe kapılmasın

Umre dönüşü Kayseri’nin Talas ilçesinde yurda yerleştirilen 245 kişinin karantina işlemleri sürüyor. Karantina altındaki Ahmet Aslan, "Sağlık durumumuz çok iyi. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok" dedi.

Haber Merkezi DHA
Karantina altındaki Ahmet Aslan.
Karantina altındaki Ahmet Aslan.

Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 3 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Sağlık kontrolleri yapılan kafileden semptom belirlenen 7 kişi hastaneye kaldırılarak, gözlem altına alındı. 245 kişinin ise yurttaki karantina işlemleri sürüyor.

Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu.


‘HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK’

Yurt binasının penceresinden konuşan karantina altındaki Ahmet Aslan, "Sağlık durumumuz çok iyi. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok. Ailemizle telefonla irtibat halindeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz Türk milleti olarak birbirimize daha fazla sarılmalıyız" dedi.

Öte yandan, umre ziyaretçilerinin dışarıdan sipariş ettiği yiyecek ve diğer malzemelerin güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek sahiplerine ulaştırıldığı görüldü.

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