Gündem Karantina kaçağı köy yolunda yakalandı 4 bin lira ceza ödeyecek
KIRIKKALE

Karantina kaçağı köy yolunda yakalandı: 4 bin lira ceza ödeyecek

Kırıkkale’de yol devriyesi yapan jandarma ekipleri tarafından tespit edilen riskli gruptaki bir kişi, salgın ekiplerince 4 bin 50 lira para cezası uygulandıktan sonra karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Karantina kaçağı köy yolunda yakalandı: 4 bin lira ceza ödeyecek
Karantina kaçağı köy yolunda yakaland.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında denetimler sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde yaptığı devriye sırasında yolda yürüyen Muhammed Emin K.’nın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı.

TEMASLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI


Riskli grupta yer aldığı tespit edilen Muhammed Emin K’nın PCR testi pozitif olan kayınvalidesinden dolayı temaslı durumda olduğu anlaşıldı. Jandarma, durumu Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Köye gelen filyasyon ekipleri, Muhammed Emin K.’ya karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta da karantinaya alındı.

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