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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Karar günü

FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi Çengelköy’deki polis karakolunu işgal davasının sonuna gelindi. Silivri’de karar duruşması bugün yapılacak. Cumhuriyet Savcısı geçtiğimiz günlerde açıkladığı mütalaasında Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz’ı şehit eden sanık Mahbub Ulusoy için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çengelköy’de foto muhabirimiz Mustafa Cambaz da şehit oldu.
Çengelköy’de foto muhabirimiz Mustafa Cambaz da şehit oldu.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz ve Çengelköy Polis Merkezi işgaline ilişkin yürütülen davanın sonuna gelindi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen 50. duruşmanın ardından karar duruşması bugün yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet savcısı Caner Babaloğlu’nun açıkladığı 29 sayfalık mütalaada, Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ı şehit eden sanık Mahbub Ulusoy için “iştirak halinde silahla kasten öldürmek” suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Kuleli Askeri Lisesi’nin komutanları eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar ile 14 çevik kuvvet polisinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca 57’si er, 7’si askeri öğrenci olmak üzere 64 kişiye ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi.

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