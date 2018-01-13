GündemKararı ilk mahkeme verir
POLİTİKA

Kararı ilk mahkeme verir

Başbakan Yıldırım, tartışmalara neden olan AYM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararını değerlendirdi. İlk derece mahkemesinin dosyaya hakim olduğunu belirten Yıldırım, "Doğru kararı verecek olan, birinci derece mahkemesidir" ifadesini kullandı.

Fazlı ŞahanYeni Şafak
Anayasa Mahkemesi’nin FETÖ’den yargılanan Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliye talebi tartışmalara neden olurken Başbakan Binali Yıldırım, doğru kararı ilk mahkemenin vereceğini söyledi.
Anayasa Mahkemesi’nin FETÖ’den yargılanan Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliye talebi tartışmalara neden olurken Başbakan Binali Yıldırım, doğru kararı ilk mahkemenin vereceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki kararına ilişkin, “AYM'nin kararını beğeniriz, beğenmeyiz, bunun incelenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir şeydir. Ancak takdir edersiniz ki ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz, AYM de bilmiyor. O bakımdan doğru kararı verecek olan, birinci derece mahkemesidir” dedi. Yıldırım, Pursaklar Merkez Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra, çıkışta gündeme ilişkin soruları cevapladı. Yıldırım, AYM'ye bireysel başvuru hakkını, AK Parti hükümetinin getirdiğini söyledi.

BU REFORMU BİZ YAPTIK

Bunun, hak arama konusunun da en büyük reformlardan birisi olduğunu belirten Yıldırım, “Hukuk yolları tükenmiş, hak kaybına uğramış olanların müracaatları burada değerlendirilmekte ve karar verilmektedir” dedi. AYM'nin de değerlendirmesinde, birkaç husustaki talebi ve iddiayı dayanaktan yoksun bulduğunu, reddettiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: “Ancak tutuklanma sebebini yeterli görmeyen çoğunlukla karar almıştır. Bu mahkemesine gelecek, davanın görüldüğü mahkeme de gerekli kararı verecektir. Nöbetçi mahkemenin verdiği karar tabii ki yeterli değildir. Asıl mahkeme yetkilidir. O bakımdan AYM'nin gerekçeli kararının beklenmesi istenmiştir. Gerekçeli karar da yayınlanmış, gerekçeli kararda görünen bir şey var. Buradaki verilen karar, iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. İddianame ve sonrasıyla ilgili konularda mahkemenin yargılama hakkı saklıdır. O bakımdan yerel mahkeme, dosya içeriğini de dikkate alarak, Anayasa Mahkemesinin kararını da dikkate alarak hukuka uygun bir karar verecektir.”

Başbakan Yıldırım, Pursaklar'daki merkez camisinde kıldığı cuma namazı sonrası esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

FETÖ İLE MÜCADELE ZAAFA UĞRATILMAMALI

Yıldırım, beklentilerinin, FETÖ ile yapılan büyük mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak veya böyle anlaşılacak kararların alınmaması olduğunu söyledi. Bu konuda çok daha dikkatli davranmanın hem mahkemelerin hem yürütmenin hem de idarenin görevi olduğunu vurgulayan Yıldırım, bütün kurumların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Yıldırım, “Yüksek Mahkeme bu karardan sonra biraz daha tartışılır hale geldi. Yapısında bir değişiklik söz konusu olabilir mi?” şeklindeki soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

HAK ARAMA YOLLARI AÇIK

“Mahkemeleri verdikleri kararlarla tartıştırmak, tartışılır hale getirmek, hukuk devletinin ilkelerine aykırıdır. Ülkeye de hukuk sistemimize de olumlu bir katkısı yoktur. Her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, onları keselemek, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye’de hak arama yolları açıktır. Kaldı ki bu dava, sonuçlanmış bir dava değildir. O bakımdan acele yorum yapmak mahkemeye de haksızlık olur, davaya da bir anlamda gölge düşürür. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz.”

  • Rolls Royce CEO’su Çankaya'da
  • Başbakan Yıldırım, 2023’te göklerde olacak milli savaş jeti projesinde yer almak isteyen Rolls Royce CEO’su Warren East ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox’un da yer aldığı heyeti kabul etti. Çankaya Köşkünde gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, İngiltere’yle stratejik ortaklığa vurgu yapılırken, son dönemdeki karşılıklı temaslar ve ortak projelerle daha da ilerletilmesinden ve yapılan işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Yıldırım, ayrıca Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti. Çankaya Köşkü’ndeki kabul, 1 saat 50 dakika sürdü. Kabulde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı. Başbakan Yıldırım, ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı da kabul etti.

Gizli saklı ittifak yok

'Kulislerde ‘2019 gelmeden bu ittifakın yansımalarını göreceğiz’ şeklinde bir iddia var. Muhtemel bir kabine değişikliğinde MHP’den birkaç ismin bakan olacağı zikrediliyor. Böyle bir durum var mı?' sorusu üzerine Başbakan Yıldırım, görüşülen hususun çok açık olduğunu söyledi.

KURUMSAL KİMLİK KORUNACAK

MHP lideri Bahçeli’nin kamuoyuna, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını net şekilde ifade ettiğini anımsatan Yıldırım, “İttifak olursa da olmazsa da Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını desteleyeceklerini ifade ettiler. Biz de esasen AK Parti olarak ittifaka olumlu bakıyoruz. Partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza etmek suretiyle, yani bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblem ve tüzel kişiliklerini muhafaza ederek, seçime birlikte gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Teşkil edilen komisyonun da görevi bunun detaylarını çalışmak ve önümüze getirmektir” şeklinde cevap verdi.

VATANDAŞ BUNU YEMEZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun AK Parti ile MHP ittifakı karşısında doğal bir kenetlenme oluşacağı yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine Yıldırım, ittifakın aleni, açık bir şekilde yapıldığını vurguladı. Yıldırım, şunları söyledi: “Biz bunun için düzenleme de yapıyoruz. Gizli, saklı ittifak yapmaya kalkmasınlar, vatandaş bunu yemez. Kiminle kimin beraber olduğunu bu meydanda millet görecek, ona göre karar verecek. Biz milli ve yerli hiçbir emperyal gücün, ülkemiz üzerinde emelleri olanların bu emellerine hizmet edecek hiçbir kimseyle, hiçbir parti ile ittifak yapmayız.

KİM KİMDEN YANA BAKAR KARAR VERİR

Bu kadar açık. İttifak öyle gizli, saklı olmaz, ‘doğal kenetlenme’ falan bunlar zırva. İttifak aleni, açık bir şekilde ortaya konur ve gereği yapılır, vatandaş da bakar kimden yana tavrını koyacaksa o şekilde hareket eder, çıkacak sonuç herkesin kabul edeceği bir sonuç olur.”

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Yaralı Yüz: Franck Ribery
2 yaşında geçirdiği ve hayatı boyunca yüzünde izini taşıyacağı kaza, 23 yaşında Müslüman oluşu... Bilinmeyen yönleriyle Fransız yıldız Ribery'nin hayatındaki dönüm noktaları...


Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?

KAPAT

YUKARI