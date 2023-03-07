Kararnameyle getireceklermiş: CHP'den İstanbul Sözleşmesi'ni hortlatma planı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Parti grubunda konuşan HDP'li Pervin Buldan "Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun." dedi. Buldan, "Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.