'Karat' operasyonu: Sahte altın üretip piyasaya süren çeteye baskın

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte ve düşük ayarlı altın satıp, dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma yaptı. 3 ay boyunca yüzlerce görüntü izleyen polis, bir atölyede baskı makineleri ile sahte altın üretildiğini belirledi.

Hurda altınların eritilip, içine bakır katılarak, 'çantacı' olarak tabir edilen kişiler aracılığı ile piyasaya sürüldüğü saptandı. 18 şüpheliyi tespit eden polis, atölye ile bazı adreslere baskın yaptı; aramalarda altın baskı makineleri, eritme potaları, ayar silindirleri ve hassas teraziler ele geçirildi. Polis ekiplerince ayrıca atölyede dedektörle toprak alanda arama yapıldı.