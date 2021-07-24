Karayolları yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşağındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Muğla-Kale

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Elvankent istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol, Zonguldak-Devrek yolunun 3-5. ve 14-16. kilometrelerinde ise tünel yapım çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

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Kayseri-Niğde

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 36. kilometresinde (Borçka şehir geçişi) drenaj sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla Hopa-Artvin yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Havsa-Uzunköprü

Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde demir yolu köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

FOTOĞRAF 5 Bayram tatilini geçirmek üzere Marmaris ve 13 kırsal turistik mahallesine gelenler, dün akşamdan itibaren dönüşe geçti. Dönüş güzergahındaki yollarda yoğunluk yaşandı, plajlar ve otellerin havuz başlarındaki kalabalık ise biraz olsun azaldı. Cumhuriyet Caddesi'nden, ilçenin Muğla istikametine giden karayolu üzerinde bulunan Ulusal Egemenlik Caddesi'ne kadar 4 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Polis ekipleri, ilçe merkezinde sıkışan trafiği açmak için seferber oldu. Trafiğin rahatlatılması için toplu taşıma ve tur araçları ilçe merkezine alınmayıp farklı güzergahlara yönlendirildi. Dün saat 22.00'den, bugün saat 12.00'ye kadar ilçeden 65 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri, tatilin sona ereceği 25 Temmuz gününe kadar 70 bin aracın daha ilçeden çıkış yapmasını beklediklerini kaydetti. Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: Marmaris'ten 14 saatte 65 bin araç çıkış yaptı Muğla'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Bugün saat 12.00 itibari ile 65 bin aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi. BiP'te paylaş

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