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Karbonmonoksit gazı anneyi hayattan kopardı kızının durumu ağır

Konya'da 53 yaşındaki kadın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 19 yaşındaki kızının ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Semih Bozkuş
19:13 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Konya'da bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Konya'da bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kış aylarının kabusu haline gelen karbonmonoksit gazı nedeniyle Konya'da bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, durumu ağır olan kızı ise hastaneye kaldırıldı.


Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Bağlantı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşayan Zübeyde Ay (53) ve kızı 19 yaşındaki Hümeyra Ay sobayı yaktıktan sonra uyudu. Yakınlarının kendilerine ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Polis ekiplerince dairenin kapısının açılması üzerine anne ve kızı, hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Zübeyde Ay'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenirken, gazdan etkilenen kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hümeyra Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zübeyde Ay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Karbonmonoksit Gazı
#Soba
#Sızan Gaz
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