Gündem Kardakta gerginlik Yunan botları Türk kara sularını ihlal etti
POLİTİKA

Kardak'ta gerginlik: Yunan botları Türk kara sularını ihlal etti

Kardak Kayalıkları bölgesinde Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı açıklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır" denildi.

Haber Merkezi DHA
Yunan botları Türk kara sularını ihlal etti.
Yunan botları Türk kara sularını ihlal etti.


Muğla'nın Bodrum'un ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıkları bölgesinde, karasuyu ihlali yaptığı belirlenen 2 Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk botları tarafından uzaklaştırıldı. Önleme faaliyeti sırasında bir Türk ve Yunan botu arasında sürtünme yaşandığı bildirildi.

Yunanistan yine ölüme terk etti: Motoru sökülmüş bottaki göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
OYNAT 01:46
Yunanistan yine ölüme terk etti: Motoru sökülmüş bottaki göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Yunanistan, göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabında yaptığı videolu paylaşımda Yunanistan'a ve Avrupa Parlamentosuna sert tepki gösterdi. Soylu paylaşımında, 'Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor... Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor... Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayanAvrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi'ni ve Avrupa Parlamentosunu kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu video paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videyou paylaşarak, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" dedi.

Kardak'ta Yunan Sahil Güvenlik botu böyle rezil oldu!
OYNAT 02:16
Kardak'ta Yunan Sahil Güvenlik botu böyle rezil oldu!
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan botları arasında hareketli dakikalar yaşandı. Türk sularına girince müdahale edilen Yunan botu arıza yapınca, 30 dakika boyunca sıkıntının giderilmesini bekledi. Arıza giderilmesinin ardından Yunan botunun kendi sularına dönmesiyle gerginlik sona erdi.


Yunanistan'dan ağır tahrik: Doğu Akdeniz'de iki Navtex ilan etti
GÜNDEM
Yunanistan'dan ağır tahrik: Doğu Akdeniz'de iki Navtex ilan etti

Ege’de Yunan eşkıyalığı: Mülteci botlarını timlerle hedef alıyorlar
DÜNYA
Ege’de Yunan eşkıyalığı: Mülteci botlarını timlerle hedef alıyorlar
Abone Ol Google News
Fiyatını duyan göbek attı

Fiyatını duyan göbek attı

Antalya'da yüzler gülüyor, fiyatlardaki artış üreticiyi sevindirdi.
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.
CNNin ayarı bozuldu: Ortadoğuya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor

"Kongre tekrar toplanır toplanmaz görevden alınmalı."

ABD'de göstericiler Kongre binasını bastı.

Denizsiz köyün denizaltısı

Denizsiz köyün denizaltısı

​40 bin liraya alındı, kaptanı henüz 14 yaşında.

Yenilgiyi önleyemedi

Yenilgiyi önleyemedi

​Lille, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta mağlup oldu.
Önce rehin aldı<br>sonra öldürdü

Önce rehin aldı
sonra öldürdü

​Çiftin 16 yaşındaki oğlu kaçarak polise haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.