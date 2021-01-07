Kardak'ta gerginlik: Yunan botları Türk kara sularını ihlal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a yapılacak hastaneyi duyurdu: Bizim için leblebi çekirdek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Arnavutluk'ta yapılacak hastane için, 'İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için, üç ay dedik. Bu leblebi çekirdek. Ve tabi bütün tıbbi teknik donanımları da olacak' dedi.