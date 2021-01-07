Kardak'ta gerginlik: Yunan botları Türk kara sularını ihlal etti

Muğla'nın Bodrum'un ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıkları bölgesinde, karasuyu ihlali yaptığı belirlenen 2 Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk botları tarafından uzaklaştırıldı. Önleme faaliyeti sırasında bir Türk ve Yunan botu arasında sürtünme yaşandığı bildirildi.
Bakan Soylu video paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videyou paylaşarak, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" dedi.
Uluslararası Hukuku İhlalde Sınır Tanımayan, Düzensiz Göçmenleri Sürekli Türk Karasularına Geri İten Yunan Unsurları, Bu Kez De İhlal Ettiği Karasularımızdan Sürülerek Çıkartıldı pic.twitter.com/u0C9jWDp3d
Uluslararası Hukuku İhlalde Sınır Tanımayan, Düzensiz Göçmenleri Sürekli Türk Karasularına Geri İten Yunan Unsurları, Bu Kez De İhlal Ettiği Karasularımızdan Sürülerek Çıkartıldı pic.twitter.com/u0C9jWDp3d— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) January 7, 2021