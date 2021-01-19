Kardan adamın burnu kaybolunca tavşanın yediği ortaya çıktı

İstanbul’a karın gelmesiyle vatandaş kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Esat Başman da kardan adam yaparak eğlendi. Başman, kardan adama taktığı havuçtan burnun bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti. Kardan adama ikinci kez burun takan Başman, kardan adamın havuçtan burnunun bir tavşan tarafından yenildiğini gördü. Kardan adama takılan havuçtan burnu yiyen tavşan görenleri gülümsetti.

FOTOĞRAF 5 İstanbul'a karın gelmesiyle vatandaş kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Esat Başman da kardan adam yaparak eğlendi. Başman, kardan adama taktığı havuçtan burnun bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti. Kardan adama ikinci kez burun takan Başman, kardan adamın havuçtan burnunun bir tavşan tarafından yenildiğini gördü. Kardan adama takılan havuçtan burnu yiyen tavşan görenleri gülümsetti. Esat Başman, “Yeğenimle burada kardan adam yaptık. Havuçtan burun taktık. Bir baktık havuç yok. Sonra bir tane daha taktık havuç. Bir baktık karamel çıkmış gelmiş, havuçları yiyor. Biz de bunu sosyal medyada paylaştık. Vallahi bir saat sonra geldiğimde havuç yoktu. Baktım karların içinde yok. Tekrar takınca karamel zıplayarak geldi. Onun yediğini anladık. Güzel bir anı oldu bizim için. Havucu yediğini görünce de video çekim yaptık. Bu da sosyal medyada ilgi topladık dedi. Tavşan kardan adamın burnunu yedi Karın yağmasıyla kardan adam yapan vatandaş, kardan adama taktığı havuçtan burnun kaybolduğunu gördü. Kardan adamı yapan vatandaş, ikinci kez taktığı havucu da bir tavşanın yediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Kardan adamın havuçtan burnunu yiyen tavşan görenleri gülümsetti.

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Bir baktık havuç yok

Esat Başman, “Yeğenimle burada kardan adam yaptık. Havuçtan burun taktık. Bir baktık havuç yok. Sonra bir tane daha taktık havuç. Bir baktık karamel çıkmış gelmiş, havuçları yiyor. Biz de bunu sosyal medyada paylaştık. Vallahi bir saat sonra geldiğimde havuç yoktu. Baktım karların içinde yok. Tekrar takınca karamel zıplayarak geldi. Onun yediğini anladık. Güzel bir anı oldu bizim için. Havucu yediğini görünce de video çekim yaptık. Bu da sosyal medyada ilgi topladık” dedi.

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FOTOĞRAF 4 Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası Remzi Cin isimli bir vatandaş, evinin önünde çocukları için kardan adam yerine kardan at yaparak süsledi. Remzi Cin, yapmış olduğu kardan ata kömürden göz ve ve ağız yaparak çocuklarıyla doyasıya eğlendi. Remzi Cin, Aylardır kar özlemi çekiyorduk. Nihayet yağdı, sabah uyandığımızda her taraf beyaza bürünmüştü. Çocuklarım bir kardan adam yapmamı istedi ben de farkındalık olsun diye at yaptım. Güzel bir gün oldu dedi. Kardan adam yerine kardan at yaptılar: Bir de üzerine bindiler Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan adam yerine kardan at yaparak sırtına bindi.

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