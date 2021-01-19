Gündem Kardan adamın burnu kaybolunca tavşanın yediği ortaya çıktı
İSTANBUL

Kardan adamın burnu kaybolunca tavşanın yediği ortaya çıktı

Karın yağmasıyla kardan adam yapan vatandaş, kardan adama taktığı havuçtan burnun kaybolduğunu gördü. Kardan adamı yapan vatandaş, ikinci kez taktığı havucu da bir tavşanın yediğini görünce şaşkınlık yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Kardan adamın havuçtan burnunu yiyen tavşan görenleri gülümsetti.
Kardan adamın havuçtan burnunu yiyen tavşan görenleri gülümsetti.

İstanbul’a karın gelmesiyle vatandaş kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Esat Başman da kardan adam yaparak eğlendi. Başman, kardan adama taktığı havuçtan burnun bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti. Kardan adama ikinci kez burun takan Başman, kardan adamın havuçtan burnunun bir tavşan tarafından yenildiğini gördü. Kardan adama takılan havuçtan burnu yiyen tavşan görenleri gülümsetti.

Tavşan kardan adamın burnunu yedi
FOTOĞRAF 5
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İstanbul'a karın gelmesiyle vatandaş kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Esat Başman da kardan adam yaparak eğlendi.
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Başman, kardan adama taktığı havuçtan burnun bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti.
Title
Kardan adama ikinci kez burun takan Başman, kardan adamın havuçtan burnunun bir tavşan tarafından yenildiğini gördü.
Title
Kardan adama takılan havuçtan burnu yiyen tavşan görenleri gülümsetti.
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Esat Başman, “Yeğenimle burada kardan adam yaptık. Havuçtan burun taktık. Bir baktık havuç yok. Sonra bir tane daha taktık havuç. Bir baktık karamel çıkmış gelmiş, havuçları yiyor. Biz de bunu sosyal medyada paylaştık. Vallahi bir saat sonra geldiğimde havuç yoktu. Baktım karların içinde yok. Tekrar takınca karamel zıplayarak geldi. Onun yediğini anladık. Güzel bir anı oldu bizim için. Havucu yediğini görünce de video çekim yaptık. Bu da sosyal medyada ilgi topladık dedi.
Tavşan kardan adamın burnunu yedi
Karın yağmasıyla kardan adam yapan vatandaş, kardan adama taktığı havuçtan burnun kaybolduğunu gördü. Kardan adamı yapan vatandaş, ikinci kez taktığı havucu da bir tavşanın yediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Kardan adamın havuçtan burnunu yiyen tavşan görenleri gülümsetti.


Bir baktık havuç yok

Esat Başman, “Yeğenimle burada kardan adam yaptık. Havuçtan burun taktık. Bir baktık havuç yok. Sonra bir tane daha taktık havuç. Bir baktık karamel çıkmış gelmiş, havuçları yiyor. Biz de bunu sosyal medyada paylaştık. Vallahi bir saat sonra geldiğimde havuç yoktu. Baktım karların içinde yok. Tekrar takınca karamel zıplayarak geldi. Onun yediğini anladık. Güzel bir anı oldu bizim için. Havucu yediğini görünce de video çekim yaptık. Bu da sosyal medyada ilgi topladık” dedi.

Kardan adam yerine kardan at yaptılar: Bir de üzerine bindiler
FOTOĞRAF 4
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Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası Remzi Cin isimli bir vatandaş, evinin önünde çocukları için kardan adam yerine kardan at yaparak süsledi.
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Remzi Cin, yapmış olduğu kardan ata kömürden göz ve ve ağız yaparak çocuklarıyla doyasıya eğlendi.
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Remzi Cin, Aylardır kar özlemi çekiyorduk. Nihayet yağdı, sabah uyandığımızda her taraf beyaza bürünmüştü. Çocuklarım bir kardan adam yapmamı istedi ben de farkındalık olsun diye at yaptım. Güzel bir gün oldu dedi.
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Kardan adam yerine kardan at yaptılar: Bir de üzerine bindiler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan adam yerine kardan at yaparak sırtına bindi.

Çocuklar gibi oynadılar: Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
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İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışının başlamasının ardından Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi karla kaplandı.
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Hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki Silva adlı bozayı ve Cengiz isimli kurt, karın tadını doyasıya çıkarttı.
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Bozayı bir yandan biberonla süt içerken diğer yandan eğitmeniyle karda vakit geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.
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Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi yönetim kurulu başkanı Burak Memişoğlu, Ayı ve kurt normalde doğal yaşamlarında bile birlikte yaşayan türler değil. Birbirlerine adeta zarar verebilecek türler. Burada tüm dünyaya aslında sevgiyle bu bağın birleştiğini göstermeye çalışıyoruz. Hatta sadece bununla da kalmıyor. Ayımız Silva, 2 yaşında ve 380 gram prematüre olarak doğup yaşama tutunan dünyada tek ayı örneğidir. Silva aynı zamanda iki tane kaplan arkadaşı Kimbo ve Çilek ile alanımızda aynı barınakta büyüdü. Sadece bir kurt ve ayı değil bir ayı ve iki kaplanın da bir arada yaşam sürdürdüğüne burada şahit olduk dedi.
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Rehabilitasyon merkezi hakkında da Memişoğlu, 65 türden 500 çeşit üzerinde bir çok canlımız var. Bu canlılarımızın özellikle kendi doğasında yaralanmış, tedaviye muhtaç tüm canlıların tedavilerini gerçekleştiriyoruz diye konuştu
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Çocuklar gibi oynadılar: Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki bozayı ve kurdun karda vakit geçirdiği anlar kameralara yansıdı.


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