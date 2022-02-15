Kardan yolu kapanan köylerdeki acil hastaların imdadına hava araçları yetişti

Adıyaman'da 18 Ocak itibarıyla etkili olan kar yağışının hemen ardından kent genelindeki yüzlerce yerleşim yerinin yolu kapandı. Bölgede yol açma faaliyetleri sürdürülürken hastalara ulaşım konusunda da devletin tüm imkanları seferber edildi.

Kar yağışının yoğun olduğu Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde bulunan birer adet kar paletli ambulans, hastaların imdadına yetişti.

Kara yoluyla ulaşımda büyük zorluk yaşanan yerleşim birimlerindeki hastalara ise hava araçlarıyla ulaşıldı. İki kişi askeri helikopterle, bir hasta helikopter ambulansla, üç kişi ambulans uçakla hastanelere yetiştirildi.

Gerger ilçesine bağlı Cevizpınar köyü Sengeto mezrasından solunum yetmezliği şikayetiyle ambulans helikopterle alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Hıdır Alpan, AA muhabirine hastalık sürecini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Evde acı içinde kıvranırken ölümü çok yakınında hissettiğini anlatan Alpan, şöyle konuştu:

"Ambulans helikopter olmasaydı hayatta olamazdım. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerine teşekkür ederim. Hayvanlardan bulaşan bir rahatsızlıkla solunum yetmezliği ve vücudumda kaşıntılar yaşadım. Çok acı çektim, su kaybı yaşandı ve solunum güçlüğü yaşadım. Yollarımız kapalı olduğundan ambulans gelemedi ve Allah devletimizden razı olsun beni helikopter ile aldılar buraya getirdiler. Şu anda çok iyiyim. Belki helikopterle beni almasalardı durumum daha da kötü olacaktı, belki yaşayamayacaktım. Halkımıza bu imkanı veren herkese çok teşekkür ederim. "

FOTOĞRAF 16 Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışmalarını sürdüren ve çok sayıda yeni bitki türü keşfiyle son yıllarda ismini duyuran ünlü botanikçi Mehmet Fırat; doğduğu, büyüdüğü memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı etekleri civarında 2015-2020 yılları arasında floristik arazi çalışmaları esnasında, Stachys (Deliçay) cinsinden bir bitki türüne rastladı. Rastladığı türe ait herbaryum örnekleri alan ve daha sonra üzerinde detaylı inceleme ve çalışma yapan Fırat, bitkinin yeni bir tür olduğunu keşfetti. Keşfedilen bitkiye ‘Stachys semsurensis’ adını veren Fırat, yeni bitkiyi Yeni Zelanda’da yayın yapan ‘Phytotaxa’ adlı uluslararası prestijli dergide yayımlattı. Ünlü botanikçi Fırat’ın keşfettiği yeni endemik bitki türü dünya literatürüne geçti. “Dünyadaki gen merkezi Türkiye ve İran dır”<br>İHA muhabirine konuşan ünlü botanikçi Mehmet Fırat, yeni keşfettiği bitki için Adıyaman’ın antik ismini kullandığını ve bu yüzden de ‘Stachys semsurensis’ adını verdiğini belirtti. Stachys cinsinin Türkiye’de yaklaşık 90 türle bilindiğini ifade eden Fırat, “Türkiye’deki türlerin yüzde 40 endemiktir. Dünyadaki gen merkezi Türkiye ve İran dır”. İran’daki tür sayısı 47, Türkiye’deki tür sayısı ise 90 civarıdır. Dünyada ise yaklaşık 320-330 civarı bir türle temsil edilmektedir. Deliçay grubu olarak bilinir. Asıl adaçayları bunlar değildir. Yaptığımız arazi çalışmalarında keşfettiğimiz bu bitkinin morfolojik olarak ileri taksonomi incelemelerinde mevcut bitkilerden farklı olduğunu gördüm. Bunu 2021 yılının sonunda Yeni Zelanda’da yayın yapan Phytotaxa adlı uluslararası prestijli dergide yayımlattım” dedi. “Ülkemiz için doğal zenginliktir”<br><br>Bitkinin özellik olarak şu anda kullanımı çok fazla bilinmemekle beraber içindeki parametrelerin ileride yapacakları birçok çalışmada tıbbi ve diğer konularda kullanılabileceğinin bilindiğini dile getiren Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaya yapısı olarak bilinen bölgelerde yetişmektedir. Özelikle Adıyaman’ın Kahta, diğer adıyla Kolik bölgesinin Nemrut Dağı etekleri ve civarında yetişmektedir. Bitki mevcut bitkilerden çok farklıdır. Bu bitkinin alt seksiyonu ve seksiyonu Türkiye’deki endemik bir seksiyondur. Bunlar 11 türle bilinmektedir. Tamamı endemiktir. Arazi çalışması yaparken buldu Arazi çalışması yaparken buldu: Dünya literatürüne geçti Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, Adıyaman'ın Nemrut Dağı eteklerinde keşfettiği yeni bitki türünü bilim dünyasına tanıttı. BiP'te paylaş

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Köpeğin ısırdığı çocuk için askeri helikopter havalandı

Gerger ilçesi Onevler köyü Kozağaç mezrasında 29 Ocak Cumartesi günü köpeğin saldırması sonucu başından yaralanan ve askeri helikopterle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Ayhan Altuntaş, 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Küçük çocuğun dedesi Bekir Altuntaş, Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür ederek, emeği geçen herkese minnettar olduğunu söyledi.

Torununu köpek ısırmasının ardından devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirten Altuntaş, "Torunuma köpek saldırdı, yardım istedik. Çok korktum, kan kaybediyordu. Elimdeki havluyla kanı durdurmaya çalışıyordum. Sayın Valimizin devreye girmesiyle, askeri helikopter bizi alarak hastaneye ulaştırdı. Şimdi taburcu olduk. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Baba Nuri Altuntaş ise olayı duyar duymaz köye gitmek istediklerini ancak yolların kapalı olması nedeniyle acil sağlık ekibi gibi kendilerinin de araçlarıyla köye ulaşamadığını anlattı. Altuntaş, "Sayın Valimiz hemen devreye girmiş ve helikopter istemişler, oğlumu hastaneye getirmişler. Çok şükür şu an durumu iyi. Çok korktuk. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:51 Adıyaman'da kural tanımaz sürücü kazaya neden oldu Adıyaman'da bir sürücünün yaptığı kural ihlali sonrası yaşanan kaza araç kameralarına yansıdı. Karapınar Mahallesinden Altınşehir Mahallesi istikametine otomobiliyle gitmeye çalışan bir sürücü, Flamingo yolu üzerinden Eğri Çay Köprüsüne çıkmak istedi. Sürücü, Atatürk Bulvarında araçların geçmesini bekleyen diğer araçların arkasında beklemek yerine gaza basarak bekleyen araçların sağından geçip ana yola çıktı. Bu esnada ana yolu kullanan diğer araç sürücüleri ani fren yaparak durmaya çalıştı. Yapılan ani frenlerle birlikte bir otomobil duramayarak önünde fren yapan otomobile arkadan çarptı. Yaşanan kaza araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Arkadan çarpılan otomobilin sürücüsü aracını yolun sağ tarafına park ederken arkadan çarpan otomobil ise kazaya neden olup daha sonra olay yerinden kaçan aracın peşine düştü. Kazaya neden olan otomobil, kaza yerinden 500 metre ilerde araç sürücüleri tarafından durduruldu. Kural ihlalinden dolayı yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. BiP'te paylaş

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