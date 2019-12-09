Gündem Kardeşi için feryat eden Hatice ailesiyle yeni evlerine kavuştu
ADANA

Kardeşi için feryat eden Hatice ailesiyle yeni evlerine kavuştu

Adana’da sokakta oyun oynarken kamyonet altına kalarak can veren kardeşi 6 yaşındaki Erol Bartan için feryat eden 13 yaşındaki Hatice, 2 kardeşi ve babaları gecekondudan kurtarıldı. Yüreğir Belediyesi tarafından yeni evlerine kavuşan Hatice Bartan, "İlk defa böyle güzel uyudum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
13 yaşındaki Hatice'nin vefat eden kardeşi için yaptığı feryat yürekleri sızlatmıştı.
13 yaşındaki Hatice'nin vefat eden kardeşi için yaptığı feryat yürekleri sızlatmıştı.

19 Kasım 2019’da Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokakta meydana gelen kazada 6 yaşındaki Erol Bartan yolda oyun oynarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazadan sonra da ablası Hatice Bartan (13) anneleri tarafından terk edildiğini söyleyip, "Annesizlik böyle bir şey. Keşke kardeşimin yolda oynamasına izin vermeseydim" diyerek ağladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, acılı aile ile yakından ilgileniyor.

Aileye devletten yardım

Bu sırada abla Hatice’nin anneleri kendilerini 3 yıl önce terk ettiğinden dolayı kardeşlerine annelik yaptığı, 4’üncü sınıfı bitirdikten sonra okula gitmeyip gecekondularında kardeşlerine baktığı, babalarının ise şehir dışında marangozluk yaptığı öğrenildi. İHA’nın haberi üzerine harekete geçen Adana Valiliği küçük kızı tekrardan 5’inci sınıftan okula başlatıp ailenin ekonomik olarak yoksun durumda bulunduğu gözlemlendiğinden de Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımı ile aileye süreli ekonomik yardım sağladı.

Hatice'nin sözleri Türkiye'yi ağlatmıştı.

Belediyeden ev desteği

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatıyla da belediye yetkilileri aileye yine aynı mahallede yeni bir ev kiraladı. 1 yıllık kirası ödenen ve gerekli bütün eşyaları alınan eve, baba ve 3 çocuğu taşındı. Başkan Fatih Mehmet Kocaispir ve eşi Raziye Kocaispir de aileye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında ise duygusal anlar yaşandı ve Hatice gözyaşlarını tutamadı

Aile yeni evlerine kavuştu.

“Çocuklarımız ağlamasın”

Başkan Kocaispir, yaptığı açıklamada, “Yüreğir’de bir yetimin, öksüzün başını okşamayı hem görevimizin gereği hem de bir vebal olarak görüyoruz. O sebeple Hatice ve ailesinin dramından çok etkilendik. İlk günden bu yana olayın hassasiyeti üzerinde duruyoruz. Çok şükür imkanlarımız ölçüsünde onları daha düzenli bir eve çıkarttık. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Çocuklarımız ağlamasın, geleceğe güvenle baksın istiyoruz. Devleti ve belediyemiz onların yanında. Onları yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

“Acımız var ama mutluyuz”

Baba Bekir Bartan ise çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

  • "Allah başkanımızdan razı olsun. Sürekli böyle yanımızda olduğu için Allah razı olsun. 1 evladımı kaybettim ama 3 tane evladım var. Onun desteğiyle onlara bakmaya mecburum. Artık onlar için yaşayacağım. Bazalar, yataklar alındı hep. Çocuklar çok güzel yattılar. Allah getirenden de, yapandan da razı olsun. Acımız var ama yine de mutluyuz"

“İlk defa güzel uyudum”

Kaza sırasında söyledikleriyle yürekleri burkan Hatice Bartan da, polis olmayı istediğini belirterek, “Bize oda verdiler. Eşya verdiler. Bize sahip çıkıp acımıza ortak oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerime sahip çıkıp beni okuttukları için yardım eden herkese teşekkür ediyorum. 5’inci sınıf olarak okula geri döndüm ve polis olmak istiyorum. Çok güzel uyudum. İlk defa böyle yatağım oldu. Babamın elinde de olsa bize alırdı ama elinde yoktu. Halamın kızıyla beraber bakacağız artık kardeşlerime” ifadelerini kullandı.

Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu
OYNAT 00:00
Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu "Annesizlik böyle bir şey" diye ağladı
Adana'da annelerinin terk ettiği 1'i kız 4 kardeşten 6 yaşındaki Erol Bartan kazada hayatını kaybetti. 13 yaşındaki abla Hatice, 'Annesizlik böyle bir şey, annem olsa böyle olmazdı, annenizin kıymetini bilin' diyerek gözyaşı döktü.


TEKNOFESTinadresi belli oldu

TEKNOFEST'in
adresi belli oldu

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından açıkladı.
Katilin itiraf ettiği görüntüler

Katilin itiraf ettiği görüntüler

Av bayiindeki görüntülerde rahat tavırları dikkat çekti.
Desteğimizi sürdüreceğiz

Desteğimizi sürdüreceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan açıklamalar.
İmamoğlu'ndan <br>3 veto daha

İmamoğlu'ndan
3 veto daha

Park ve deprem toplanma alanlarını iptal etti.

PKK çözülme sürecinde

PKK çözülme sürecinde

Bir yılda 247 terör örgütü mensubu teslim oldu.
Nobel boykotu

Nobel boykotu

Türkiye, Handke'ye ödül verilmesi nedeniyle katılmayacak.
'İyi hal' tartışması

'İyi hal' tartışması

Hakim indirim vermezse sanık, bir üst mahkemeden alıyor.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Görüntüleri <br>ortaya çıktı

Görüntüleri
ortaya çıktı

Sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.
30 milyon dolara satmak istediler

30 milyon dolara satmak istediler

Tarlada buldukları mozaiği satmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
Paris'in beyin<br>ölümü gerçekleşti

Paris'in beyin
ölümü gerçekleşti

​Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler 5. gününde.
Lokma<br>ipi göğüsledi

Lokma
ipi göğüsledi

Google Play 2019'un en iyilerini seçti.
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

​Balıkçıların yeni kabusu insan yüzlü sapan balığı.
'Acillik<br>durumunuz yok'

'Acillik
durumunuz yok'

Ambulansa alınmayan hasta neredeyse ölüyordu.
Karşımızda susuyor

Karşımızda susuyor

Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki.
Çin DNA avına çıktı

Çin DNA avına çıktı

Tahir İmin: Dünya, Pekin Olimpiyatları'nı boykot etmeli.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.