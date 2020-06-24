Kardeşini öldürdü: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Büyükçekmece'deki bir asır önceki hortumun kayıtları ve fotoğrafı arşivden çıktı

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi'nde araştırma yapan İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Kocatürk, Büyükçekmece Gölü'nde 106 yıl önce oluşan hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını belgeleriyle ortaya koydu. Doç. Dr. Önder Kocatürk, "Çatalca Mutasarrıf Vekili İbrahim Süreyya Bey tarafından Dahiliye Nezareti’ne çekilen 20 Temmuz 1914 tarihli telgrafla olay 'Büyükçekmece civarından geçen siklonun etkisiyle 2 kişinin vefat ettiği ve birisi ağır olmak üzere kalan 13 kişinin hafifçe yaralandığı anlaşılmıştır' şeklinde bildirilmiştir. Hortum olayına dair ulaşabildiğim tek fotoğraf ise dönemin ünlü Servet-i Fünun dergisinin 1210 numaralı ve 31 Temmuz 1330 (13 Ağustos 1914) tarihli nüshasında yayınlanmıştır" dedi.