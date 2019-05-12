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ADİYAMAN

Karekodla deşifre

Saldırı sonrası kaçan teröristlerin çantasındaki ilaçlar, işbirlikçilerini ele verdi. İlaçların karekodundan, nerede kimin adına reçete edildiği tespit edildi. Teröristlerle bağlantılı biri hemşire 3 kişiye ulaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlaçların karekodundan, biri hemşire 3 şüpheliye ulaşıldığı bilgisi yer aldı.
İlaçların karekodundan, biri hemşire 3 şüpheliye ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, PKK'nın geçen yıl kentte düzenlediği 3 saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, kaçan teröristlerin sırt çantasından çıkan ilaçların karekodundan, biri hemşire 3 şüpheliye ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 27 Haziran 2018'de yaşanan çatışmanın ardından ele geçen sırt çantalarındaki ağrı kesicilerin, SGK İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucu karekodlarından hemşire Şerife E.D. adına reçete edildiği belirlendi.

ABİSİ VE AKRABASI DA DAHİL EDİLDİ

İddianamede, sanığın ailesinin terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir olduğu ve ağabeyi Mahir E. hakkında kırsalda faaliyet yürüten teröristlerle işbirliği yaptığı yönünde istihbari bilgiler bulunması nedeniyle bu kişinin de soruşturma dosyasına dahil edildiği bildirildi. HTS analiz raporunun paylaşıldığı iddianamede, nisanda Adıyaman'da 2 kardeşin bir, haziranda ise 3 kez görüştükleri vurgulandı. Sanık Mahir E. ile Yusuf C.'nin de 23 kez telefonda görüştükleri bilgisi yer aldı.

TERÖRİSTLER HDP'YE OY İSTEMİŞ

  • Tutuklu sanıklardan Mahir E., Yusuf C'nin uzaktan akrabası olduğunu ancak görüşmediğini ileri sürdü. Yusuf C. ise 2 Haziran 2018'de tarlada çalıştığı sırada yanına gelen 2 teröristten Zeynal Alakuş'la arasında geçen konuşmayı anlattı: “Bu örgüt mensupları 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi de yine tarlada tek başıma olduğum sırada gelerek köydeki seçmen sayısını ve hangi partiye oy vereceğimi sordular, daha sonra da 'oyunuzu HDP'ye verin' diyerek uzaklaştılar.”

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