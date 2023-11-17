Karesi Atık Getirme Merkezi öğrencileri ağırlamaya devam ediyor

Karesi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce geçtiğimiz yıl Üçpınar Mahallesi'nde 3 bin 102 metrekare alanda kurulan Atık Getirme Merkezi, hem atıkları ekonomiye kazandırıyor hem de gelecek nesillere eğitim veriyor. Ambalaj, tekstil, metal, ömrünü tamamlamış lastikler, elektrikli ve elektronik ekipman, ahşap, pil, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar gibi bölümlere sahip tesisteki çalışmalar için personel tarafından araçlarla atık toplanıyor. Bazı vatandaşlar da atık malzemeleri bu merkeze kendileri getiriyor. Merkezde ayrıştırılan atıkların, geri dönüşüm fabrikalarına gönderilerek ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.





Öğrenciler merkezde sıfır atık bilinci kazanıyor

Karesi Belediyesi öğrencileri geri dönüşüm, çevre ve iklim değişikliği konularında bilinçlendirmek için tesisi çocuklara açtı. Okullardan gruplar halinde gelip teorik eğitimlere katılan öğrenciler, geri dönüşümle üretilen kuş yuvalarını boyayarak çalışmalara katkıda bulunuyor. Son olarak Şamlı İlkokulu öğrencileri merkezde ağırlandı. Merkez hakkında yetkililerden bilgi alan öğrenciler, aynı zamanda kuşlar içinde atık malzemelerden yapılan yuvaları boyama şansı buldu.

Başkan Orkan: Çocuklarımıza geri dönüşüm bilinci aşılıyoruz

Geri dönüşümün önemli bir konu olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bir ürünün sıfırdan mal edilmesini hem önemli maliyetlere yol açtığını, hemde çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti. Karesi Belediyesi olarak inşa ettikleri Atık Getirme Merkezi ile Sıfır Atık çalışmalarına önemli katkılar sağladıklarını ifade eden Başkan Orkan, "Katı atığın ne demek olduğu, sıfır atığın nasıl olduğuyla ilgili eğitimlere başladık. Bu işler eğitimle başlar, eğitimde başarılı olursak ileride de sonuçlarını alırız. Şu anda atıkları biz topluyoruz ama ileride yeterli bilinç oluştuğunda vatandaşlar kendileri getirecek" dedi.

Orkan: çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz

Çocukların geri dönüştürülen malzemelerden yapılan kuş yuvalarını boyadığını anlatan Orkan, bu tür sosyal içerikli etkinliklerin önemine işaret etti. Belediye Başkanı Orkan, sözlerini şöyle sürdürdü: