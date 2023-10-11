Karesi’de tam teşekküllü İHA eğitim merkezi heyecanı

İlklere imza atarak farkındalık oluşturmak, teknolojinin yön verdiği doğrultuda hizmetler yapmak ve en önemlisi ülkenin geleceği gençlere çağın anlamını taşıyan bir miras bırakmak adına Balıkesir’in Karesi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi projesi için ihale süreci tamamlanırken, inşaat çalışmaları da başladı. Türkiye’de bir ilk olacak proje ile Karesi, İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi haline gelecek. Tesis, içinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali ile elektrik ihtiyacını da kendi kendine karşılayacak. Son olarak Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey üs inşaatında incelemelerde bulunmuştu.





GENÇLER PROJELERİNİ ÜRETEBİLECEK

İnsansız Hava Aracı (İHA) teorik ve uygulamalı eğitim sınıfları, İniş ve kalkış pistleri, kapalı uçuş alanları ile pist ve off-road RC araç yarış alanlarının yer alacağı Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi kurulması yönelik Türkiye’de bir ilk olacak merkez ile Karesi’nin, İHA Üssü haline gelmesi planlanıyor. 20 bin 797 metrekare alana kurulan İHA üssünde idari ofis, uygulamalı eğitim merkezi, İHA üretim atölyesi, yatay İHA iniş pisti, düşey İHA iniş pisti gibi birimlerin yapımı devam ediyor. İlerleyen süreçte de uzaktan kumandalı-Radyo kontrollü (RC) araç yarış pisti RC araç off-road pisti ile tesisin elektrik enerjisinin sağlanacağı GES ünitelerinden kurulması planlanıyor.





ULUSLARARASI YARIŞMALAR YAPILACAK

Proje yerleşkesinde İHA teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, sertifika programları, İHA model üretimi ve Uçuş Yazılımları Geliştirme gibi eğitimler söz konusu olacak. Yerleşke eğlence imkanı sağlarken bir yandan da teknoloji üzerine eğitim almış gençlerin aldıkları eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inovatif projelerini yapabilmelerinin zeminini hazırlayacak. Hem yakın hem de uzak çevredeki genç ve ilgi duyan herkese hizmet verebilir bir vizyon ile hayata geçecek tesis ayrıca hem ulusal hem de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilir bir anlayış ile hizmet verecek.



