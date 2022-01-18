Gündem Karga istilası çekilmez hale getirdi Aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
ERZİNCAN

Karga istilası çekilmez hale getirdi: Aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Kış aylarında sayıları giderek artan kargalar Erzincan’ı resmen mesken tuttular. Erzincan’da Dörtyol bölgesinde park halindeki bir aracı adeta görünmez hale getiren kargalar araç sahibini isyan ettirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Karga istilası çekilmez hale getirdi: Aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı​ - Erzincan haberleri
Yakup Önder isimli vatandaş, aracı gördüğünde önce tanıyamadığını, sonrasında ise büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Erzincan’da eskiden beri sorun olan karga sürüleri geçtiğimiz cumartesi günü Dörtyol civarında park halinde bulunan bir otomobili adeta görünmez hale getirdi. Gerek ağaçlarda ve gerekse binaların çatılarında sürüler halinde yaşayan kargaların kış aylarında sayıları iki katına çıkıyor. Hal böyle olunca kaldırımda yürüyen yayalara zor anlar yaşatan kargalar, otomobilleri ise kirletmekle kalmayıp bazılarını da tanınmaz hale getiriyorlar.

Ordu Caddesi üzerine park ettiği otomobiline binmek üzere aracın yanına gelen Yakup Önder isimli vatandaş, aracı gördüğünde önce tanıyamadığını, sonrasında ise büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Özellikle akşam saatlerinde Erzincan’da ana caddelerde kargaların çok fazla yoğunlaştığını ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattığını söyleyen Önder, buna bir şekilde çare bulunmasını istiyor.

Korku filmi gerçek oldu: Ardahan karga istilasına uğradı
FOTOĞRAF 10
Title
Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' isimli gerilim filmi, Ardahan'da gerçek oldu.
Title
Filmin çekiminin yapıldığı Pasifik kıyısındaki Bodega kasabası gibi Ardahan da kargaların istilasına uğradı.
Title
Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı, havanın kararması ile binaların çatısında tünerken, bir kısmı da çevredeki ağaçlara konuyor.
Title
Ağaçların ve binaların tepesi ise kuşlardan görülmez hale geliyor.
Title
Güneşin battığı anlarda ortaya çıkan binlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.
Title
Kentte yaşayanlar, karga istilasından endişe duyduklarını, çıkardıkları sesten de rahatsız olduklarını dile getirdi.
Title
Karga popülasyonunda büyük artış yaşandığını belirten uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, \"Son zamanlarda merak edilen en önemli konulardan biri, kargaların popülasyonundaki büyük artış. Ekosistemdeki zorlaşan biyotik ve abiyotik faktörler, bu şartlara uyan canlıların tür sayısının artmasına sebep olur. Kargalarda gerek beslenme gerek tüy yapısı gerek renk yapısı gerekse yuvalanma ve yaşam tarzı olarak Ardahan iklimine son derece uyum sağlamaktadır. Dolayısıyla son birkaç yıldır doğada meydana gelen dengesizlikler kargalara ciddi bir avantaj sağlamıştır. Bu avantaj neticesinde kargalar daha fazla beslenmiş ve daha fazla üremiştir. Zaten atalarımız, bir manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişlerdir\" diye konuştu.
Title
Title
Title
Korku filmi gerçek oldu: Ardahan karga istilasına uğradı
Ardahan'da, son günlerde özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yaşanan karga istilası, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' adlı filmini anımsattı. Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü uçmaları, halkı endişelendirirken, popülasyonundaki artışa dikkat çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Zaten atalarımız, manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişler" dedi.


Süper Lige ismi verildi

Süper Lig'e ismi verildi

​Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ahmet Çalık kararı.
Seyyar kömürcü hayatını kaybetti

Seyyar kömürcü hayatını kaybetti

​Zabıta ekipleriyle tartıştı, kendisini ateşe verdi.
2022 en parlak yılımız olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da faiz de düşecek.

Çay tohumundan elde edildi, zeytinyağı ile eşdeğer.

​Gezide gördü, hobisini mesleği haline getirdi.

Bir uyarı da Valilikten

Bir uyarı da Valilikten

İstanbul'a kar için saat verildi.

Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Kuzgunluğa heves etme

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.