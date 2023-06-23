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Karganın bulduğu parmakların ön otopsi raporu çıktı

İstanbul'da bir karganın, akaryakıt istasyonundaki güvenliğin önüne attığı insan ayağına ait olduğu belirlenen iki parmağın ön otopsi raporu çıktı. Yapılan otopside, iki parmağın çok düzgün kesildiği ve kesici alet olarak neşterin kullanıldığı belirtildi. Polis o bölgedeki hastanelerde ameliyatla parmağı kesilmiş kişilerin olup olmadığını araştırmaya başladı. 

17:11 . 23/06/2023 Cuma
DHA
Dedektif karga parmakları buraya bırakıp gitti.

Dedektif karga parmakları buraya bırakıp gitti.

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, bir karga, insan ayağına ait olduğu belirlenen iki ayak parmağını istasyona attı.

Güvenlik görevlisinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından parmaklar, parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp'a götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside, aynı ayağa ait olduğu düşünülen iki kesik parmağın düzgün şekilde kesildiği belirtildi. Otopsinin ayrıntılarında, kesici aletin neşter olma ihtimali olduğu değerlendirildi.
Buna göre, bulunan parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali ortaya çıktı.
Polis, Eyüpsultan ve Fatih bölgesindeki hastaneler başta olmak üzere tüm hastanelerde ayak parmağı kesilmiş hasta olup olmadığını araştırmaya başladı. Kesik parmakların, cinayete kurban gitmiş birine ait olma ihtimali üzerine de çalışma başlatıldı.
Ancak çevrede yapılan araştırmada, cinayetle ilgili her hangi bir bulguya ulaşılamadı.
#İstanbul
#Karga
#Parmak
#Cinayet
#Eyüpsultan
1 saat önce
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