Karganın bulduğu parmakların ön otopsi raporu çıktı

Güvenlik görevlisinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından parmaklar, parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp'a götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside, aynı ayağa ait olduğu düşünülen iki kesik parmağın düzgün şekilde kesildiği belirtildi. Otopsinin ayrıntılarında, kesici aletin neşter olma ihtimali olduğu değerlendirildi.

Buna göre, bulunan parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali ortaya çıktı.