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DÜZCE

Kargo çalışanı asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Düzce’de kargo çalışanı kargo dağıtmak için girdiği sitenin asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından gelen sesler üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ümit Ceylan’ın hayatını kaybettiğini belirlediler.

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Haber Merkezi İHA
Kargo çalışanı asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Kargo çalışanı asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Düzce’de kargo çalışanı kargo dağıtmak için girdiği sitenin asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ


Düzce’de öğlen saatlerinde meydana gelen olayda Konuralp Mahallesi Şekerpınar mevki’inde bulunan siteye kargo dağıtmak için giden Ümit Ceyla (36), sitede oturan bir kişiye kargosunu teslim ettikten sonra asansör ile 2. kattan inmek istedi. Asansörün kapısını açan Ümit Ceylan, asansörün geldiğini düşünerek kabine girince boşluğa düşerek zemine çakıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından gelen sesler üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ümit Ceylan’ın hayatını kaybettiğini belirlediler.


Site sakini Davut Aydın; “Apartmanda oturanlar kargocunun geldiğini ancak asansörden çıkmadığını söylediler. O sırada gürültüde geldi. Bende hemen asansörün olduğu yere gittim ve cep telefonumun ışığıyla asansör boşluğuna baktığımda yerde yatıyordu arkadaş” dedi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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