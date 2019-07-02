Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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ADANA

Adana haber: Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Kargo kolilerinden çıktı

Adana'da iki kargo şubesinde Diyarbakır'dan izinsiz gönderilen 99 kolide 3 bin 776 havai fişeğin yanı sıra 12 bin 960 volkan, 480 meşale ve 9 bin 72 maytap ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen patlayıcı ve yanıcı maddeler.
Ele geçirilen patlayıcı ve yanıcı maddeler.

Adana'da iki kargo şubesinde Diyarbakır'dan izinsiz gönderilen 99 kolide 3 bin 776 havai fişeğin yanı sıra 12 bin 960 volkan, 480 meşale ve 9 bin 72 maytap ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan kente kargoyla izinsiz çok sayıda havai fişek gönderildiği bilgisine ulaştı.

  • Havai fişeklerin şehirdeki iki ayrı kargo şubesinde olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları baskınla 99 kolide 3 bin 776 havai fişeğin yanı sıra 12 bin 960 volkan, 480 meşale ve 9 bin 72 maytap ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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