Gündem Kargoyla İngiltereye uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
İSTANBUL

Kargoyla İngiltere’ye uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İstanbul’da bir kargo şirketinin Şişli şubesine yapılan operasyonda, İngiltere’ye gönderilmek istenen ayna çerçevesine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kargoyla İngiltere’ye uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
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İstanbul’da bir kargo şirketinin Şişli şubesine yapılan operasyonda, İngiltere’ye gönderilmek istenen ayna çerçevesine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Şişli şubesinden İngiltere’nin başkenti Londra’ya uyuşturucu madde gönderileceği istihbaratını aldı. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, söz konusu kargo şubesine dün saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. Uyuşturucuya duyarlı hassas burunlu “Işın” ve “Gold” adlı dedektör köpeklerle yapılan baskında kargo deposu didik didik arandı.
Aramalarda, dedektör köpek gönderici bilgisi A.A.F., alıcı bilgisi B.T.A. olan pakete tepki verdi. Köpeğin verdiği tepki üzerine paket incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde ayna çerçeveleri içerisine gizlenmiş halde, toplam ağırlığı 412 gram gelen metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, polis gönderiyi yapan A.A.F. adlı şüpheli ile alıcısı hakkında tahkikat başlattı. Kargo şubesinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve zanlının adres bilgilerini tespit eden emniyet ekipleri, A.A.F.’nin yakalanması için operasyon başlattı.

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldiler: Polisle 24 saat mesai yapıyorlar
FOTOĞRAF 9
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kontrol noktalarında yapılan aramalarda polislerin en büyük yardımcıları uyuşturucu arama köpekleri ‘Thor’ ve ‘Şimşek’ oluyor.
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Yapılan operasyon ve yakalamalarda narkotik madde dedektör köpekleri hassas burunlarıyla suçlulara geçit vermiyor.
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Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadelede büyük rol oynuyor.
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2021 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda 314 uyuşturucu madde kullanma olayına müdahale edilirken, 411 şahsa işlem yapıldı.
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Ayrıca 62 uyuşturucu madde ticareti olayına karışan 99 şahsa işlem yapılıp, 53 şahıs tutuklandı ve 22 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2021 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda; 44 kilo 456 gram eroin, 6 kilo 440 gram metamfetamin, 3 kilo 671 gram esrar, 236 kök hint keneviri, 304 gram bonzai, 235 gram bonzai hammaddesi, 181 gram sentetik ecza, 41 gram afyon sakızı, 193 adet extacy hap, 5 gram sentetik madde, 2 gram hint keneviri tohumu ele geçirildi.
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Yapılan uygulamalardan memnun olduklarını anlatan vatandaşlardan Özcan Erkul, denetimlerin kendi iyilikleri için yapıldığını söyledi.
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Muş’ta otoyollar hassas burunlara emanet
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Muş’ta otoyollar hassas burunlara emanet
Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldiler: Polisle 24 saat mesai yapıyorlar
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev alan 2 dedektör uyuşturucu arama köpeği, uyuşturucuyla mücadele için eğiticileriyle 24 saat mesai yapıyor.

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