Karı kocadan maskeli hırsızlara kaldırım taşlı müdahale: Arkalarına bile bakmadan kaçtı

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iki hırsız gözlerine kestirdikleri bir dükkanın önüne keski aletiyle geldiler. Dükkanın kapısını keskiyle kıran hırsızlardan biri içeri girerek ürünleri çalmaya başladı. Dükkanlarına daha önce de hırsızların dadanması nedeniyle geceleri nöbet tutmaya başlayan karı koca durumu fark etti.

GÜNDEM Cami kubbesinde yakalanan hırsız itfaiye merdiveniyle indirildi

Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlar kaçtı

Hırsızların yanına gelen karı koca, yerden kaldırım taşı alarak hırsızları engelledi. Dükkana giren hırsız ile gözcülük yapan diğer hırsız hızla araçlarına binerken, vatandaş ise kaldırım taşını atarak hırsızları kovaladı. Hırsızlar, kendilerini kaldırım taşıyla kovalayan karı kocadan arkalarına bile bakmadan kaçtılar.

Olayı anlatan mahalle sakini, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Bir hafta önce tekrar hırsızlık olmuştu, arkadaşlar yakalayamamış. İçeride ne kadar sigara varsa hepsini almışlar. Olay sabaha doğru oluyor. Dükkan sahibi de nöbet tutuyor artık. Zararı var. Yakalamaya çalışıyorlar ama yakalayamıyorlar.”

Hırsızlık durumunu fark eden karı koca dükkanlarını beklediler.

Kaldırım taşıyla engellemeye çalıştılar

Öte yandan, kilidi kırarak dükkana giren hırsızları, karı kocanın kaldırım taşıyla engellediği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜNDEM İstanbul Esenyurt'ta hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Görüntülerde hırsızlar araçla önüne geldikleri dükkanın kilidini kırıp içeri giriyorlar. Karı koca ise dükkana giren hırsızları kaldırım taşıyla engelliyorlar.