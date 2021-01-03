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BATMAN

Karı kocayı komşuları buldu: 1 gün önce ölmüş

Batman'da, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Bereket ve Hatice Atay çiftinin, otopsi raporunda, komşuları tarafından ölü bulunduktan 1 gün önce yaşamını yitirdikleri ortaya çıktı. Çiftin başka odada kalan çocuklarının ise gazın neden olduğu uyuşukluk haliyle kalkamadığı ve komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen çocuklar, babaannelerinin yanına yerleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Otopsinin ardından gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.
Otopsinin ardından gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.

Seyyar satıcılık yapan Bereket Atay (40) ve ailesinden uzun süre haber alamayan komşuları, önce avlu kapısının cam bölümünü ardından evin kapısını kırarak içeri girdi. Atay ailesinin odada yarı baygın 3 çocuğunu alıp, dışarı çıkan komşuları, hareketsiz yatan Bereket ve Hatice Atay (36) için sağlık ve polis ekiplerini çağırdı.

  • Çocuklar, yakındaki özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alınırken, eve gelen sağlık ekipleri de çiftin öldüğünü tespit etti. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bereket ve Hatice Atay çiftinin cenazeleri, otopsinin ardından gözyaşlarıyla yan yana defnedildi. Çiftin çocukları Aslan (12), Süleyman (10) ve Umut (8) Atay da tedavilerinin ardından taburcu edilerek, babaannesi Cahide Atay'ın yanına yerleştirildi.

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1 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Bereket ve Hatice Atay çiftinin, yapılan otopsilerinde, karbonmonoksitten kaynaklı ölüm zamanlarının, evde komşularının hareketsiz bulduğu 1 Ocak gecesi değil 31 Aralık gecesi olduğu ortaya çıktı. Başka odada kalan çocukların da gazdan etkilendiği ve uyuşukluk hali nedeniyle kalkamadıkları anlaşıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Zeki Yasak da anne ve babasız kalan Atay kardeşler için yardım kampanyası başlatılmasını istedi. Hala olayın şokunda olduklarını söyleyen Yasak, "Atay ailesi kiralık evde otuyordu. Kendi halinde bir aileydi. Bereket Atay, ailesinin geçimini sağlıyordu. Olayı duyduğumuzda Atay çiftinin cansız bedenleri hastaneye kaldırılmıştı. Geride kalan 3 çocuk için hayırsever kurumlar ile hayırseverler tarafından yardım kampanyasının başlatılmasını istiyoruz" dedi.

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