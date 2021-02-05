Gündem Karikatürlerini paylaşanlara dava açan Yaşaroğluna ABDli karikatüristten izinsiz kullanım suçlaması
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Karikatürlerini paylaşanlara dava açan Yaşaroğlu’na ABD’li karikatüristten ‘izinsiz kullanım’ suçlaması

Amerikalı karikatürist Dan Piraro, çizimlerini paylaşanlardan 32 bin TL'den başlayan ücretler istediği ortaya çıkan Erdil Yaşaroğlu’nu, karikatürünü izinsiz kullanmakla suçladı. Sosyal medya hesabından Yaşaroğlu’nun eski web sitesinden bir ekran görüntüsünü paylaşan Piraro, "İşte başka insanların eserlerini alıp, isimlerini çıkararak kendi sitelerinde izin almadan yayımlayan sitelerden biri daha. Bu kabul edilebilir değil" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Dan Piraro
Dan Piraro

İnançlara, kültürlere hakaretleri ile bilinen ve artık yayımlanmayan mizah dergisi Penguen'in çizerlerinin, karikatürlerini sosyal mecralarda paylaşan kişilerden 32 bin TL'den başlayan ücretler istediği ortaya çıkmıştı.

Mehmet Akif Yanbak, yaşadığı hukuksuzluğu sosyal medya aracılığı ile duyurmuştu.

Mehmet Akif Yanbak isimli bir twitter kullanıcısı, 2017 yılında üniversite grubunda paylaştığı karikatür için kendisine 32 bin liralık telif davası açıldığını ve karikatüristlerinden Erdil Yaşaroğlu'nun da ilişkisi olan Komikbüro isimli hukuk bürosunun davayı geri çekmek için kendisinden 8 bin lira istediğini ileri sürmüştü.

Piraro: Karikatürüm imzasız ve izinsiz yayımlandı

Dünya çapından tanınan karikatürist Dan Piraro Yaşaroğlu’nun eski web sitesi ‘Komikaze.net’te, kendisine ait karikatürü Türkçe'ye çevirerek, imzasız ve izinsiz yayımladığını söyledi.

Karikatürün bulunduğu sayfanın ekran görüntüsünü paylaşan Piraro, "İşte başka insanların eserlerini alıp, isimlerini çıkararak kendi sitelerinde izin almadan yayımlayan sitelerden biri daha. Bu kabul edilebilir değil” mesajını attı.

Üniversite grubunda paylaştığı karikatür için 32 bin TL istenen genç: Erdil Yaşaroğlu ve ekibi organize yapı kurmuş
GÜNDEM
Üniversite grubunda paylaştığı karikatür için 32 bin TL istenen genç: Erdil Yaşaroğlu ve ekibi organize yapı kurmuş
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