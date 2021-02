Karikatürlerini paylaşanlara dava açan Yaşaroğlu’na ABD’li karikatüristten ‘izinsiz kullanım’ suçlaması

İnançlara, kültürlere hakaretleri ile bilinen ve artık yayımlanmayan mizah dergisi Penguen'in çizerlerinin, karikatürlerini sosyal mecralarda paylaşan kişilerden 32 bin TL'den başlayan ücretler istediği ortaya çıkmıştı.

Mehmet Akif Yanbak, yaşadığı hukuksuzluğu sosyal medya aracılığı ile duyurmuştu.

Mehmet Akif Yanbak isimli bir twitter kullanıcısı, 2017 yılında üniversite grubunda paylaştığı karikatür için kendisine 32 bin liralık telif davası açıldığını ve karikatüristlerinden Erdil Yaşaroğlu'nun da ilişkisi olan Komikbüro isimli hukuk bürosunun davayı geri çekmek için kendisinden 8 bin lira istediğini ileri sürmüştü.

Piraro: Karikatürüm imzasız ve izinsiz yayımlandı

Dünya çapından tanınan karikatürist Dan Piraro Yaşaroğlu’nun eski web sitesi ‘Komikaze.net’te, kendisine ait karikatürü Türkçe'ye çevirerek, imzasız ve izinsiz yayımladığını söyledi.

Here's another one of these sites that apparently takes other people's art, chops off their name, and posts it on their site without permission. It's never okay to do this. https://t.co/LzcDUpLNZt REKLAM February 3, 2021

Karikatürün bulunduğu sayfanın ekran görüntüsünü paylaşan Piraro, "İşte başka insanların eserlerini alıp, isimlerini çıkararak kendi sitelerinde izin almadan yayımlayan sitelerden biri daha. Bu kabul edilebilir değil” mesajını attı.