​Karne coşkusu: 18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girdi

18 milyon öğrenci dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullardaki karne dağıtım törenleri erken saatlerde yapıldı.

İstanbul’daki Bahçelievler Fikret Yüzatlı İlkokulu’nda karne heyecanı yaşayan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı. Öğrencilerden Mehmet Cihangir Türk, tatilini eğlenerek geçireceğini belirtirken, Çınar Koca da ailesiyle tatil yapacağını söyledi.

Çınar Koca’nın babası Serdar Koca, salgından dolayı kaygılandıklarını belirterek, “Zorlu bir dönemden geçmemize rağmen çocukların performansları çok iyi.” dedi. Okumayı öğrendiğini söyleyen Hediye Nur Aslan da karnesinin iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Altındağ’daki Kavaklı Köyü İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı.

BİR KİTAP OKUYUN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Altındağ’daki Kavaklı Köyü İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı.

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Öğrencilerle sohbet eden ve hayallerindeki meslekleri soran Özer, tüm öğrencilere yarıyıl tatilinde mutlaka bir kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Okullarda 6 Eylül’de başlayan eğitim öğretime bugün itibarıyla iki haftalık ara verileceğini anımsatan Özer, “1,5 yıl aradan sonra kararlı bir şekilde, hiçbir kesintiye uğramadan 81 ilde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edebilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

TATİL UZAMAYACAK

Tüm öğrencileri kutlayan Özer, “Öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyene riayet etmelerinin, 850 bin dersliğimizden kapanan sınıfların 5 ay boyunca yüzde 1’in altında gerçekleşmesine çok büyük katkısı oldu. Bu nedenle bugün dağıtılan karnelerde bazı öğrencilerimizin zayıf notları olsa da biz tüm öğrencilerimizi başarılı buluyoruz.” şeklinde konuştu.

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Özer, bir iki haftalık yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti: “Biz bu süreçte bir elektronik takip sistemi oluşturduk, buradaki bilimsel verilere bakarak konuşuyoruz. Şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı olmadan, ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için 7 Şubat’ta okullarımızı açacağız.”

GÜNDEM Yarıyıl tatil zili bugün çalıyor