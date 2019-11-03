Kars haberleri: Kars eksi 11’i gördü her yer buz tuttu Kars eksi 11’i gördü her yer buz tuttu Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı gece eksi 15’e düşerken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 11’i gösterdi. Kars’a gezmek için geldiğini ifade eden Yavuz Demir, “İlk defa bir kar yağdı. Gece eksi 12 derece, ama soğuğuyla beraber, temiz havasıyla tatlı bir soğuk, Kasım’ın 3’ü bir önceki günlerde normalde sıcaklık 2-3-3 ama bir anda eksi 12 yapıyor" dedi.

Haber Merkezi 03 Kasım 2019, 09:23 Son Güncelleme: 03 Kasım 2019, 09:50 IHA