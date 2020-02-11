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Kars haberleri... Toprak dondu mezar iş makinesi ile kazıldı

Kars'ta toprak dondu mezar iş makinesi ile kazıldı

Kars'ta soğuk hava nedeniyle toprak dondu. Merkeze bağlı Boğazköy'de hayatını kaybeden 4 çocuk babası Yavuz Çamak'ın defin işlemi için donan toprağı kazamayan köylülere İl Özel İdaresi, iş makinesi ile yardım etti.

Haber Merkezi DHA
İş makinesinin çalışması sonucu donmuş toprak yarım saatte kazılarak mezar hazır hale getirildi.
İş makinesinin çalışması sonucu donmuş toprak yarım saatte kazılarak mezar hazır hale getirildi.

Boğazköy'de oturan 4 engelli çocuk babası Yavuz Çamak(50), KOAH rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Köylüler, soğuk hava nedeniyle donan toprağı kazamayınca muhtar Şakir Uyusun'a durumu bildirdi.

DHA
Kısa süre içinde köye varan kepçe, donmuş toprağı kazdı.

Muhtar Şakirn Uyusun, mezar kazılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım istedi. İl Özel İdaresi'nden TIR'a yüklenen kepçe köye gönderildi. Kısa süre içinde köye varan kepçe, donmuş toprağı kazdı. İş makinesinin çalışması sonucu donmuş toprak yarım saatte kazılarak mezar hazır hale getirildi.

DHA
Boğazköy'de hayatını kaybeden 4 çocuk babası Yavuz Çamak'ın defin işlemi için donan toprağı kazamayan köylülere İl Özel İdaresi, iş makinesi ile yardım etti.

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"Kepçeyle bile donmuş toprak zorunlukla kazıldı"

Özel İdaresi ekiplerine teşekkür eden köylüler, Yavuz Çamak'ın cenazesini toprağa verdi. Muhtar Şakir Uyusun, "Devletimizden, özel idareden Allah razı olsun. Mezarlıkta 1 metre 20 santim don var. Kepçe bile bu donmuş toprağı zorlukla kazabildi" dedi.

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Kısa süre içinde köye varan kepçe, donmuş toprağı kazdı.

Kepçesiz bu mezarı kazamayacaklarını ifade eden Muhtar Uyusun, "Eskiden bizler kışın cenaze olduğu zaman araba lastikleri yakarak toprağı ısıtıp kazıyabiliyorduk. Şimdi ise ekipler gelip bize yardımcı oluyor. Zaten köyümüzde nüfus da azaldı, kimse kalmadı. Devletimizden, özel idare müdürlerimizden, personellerinden Allah razı olsun. Telefon açtık hemen gelip mezarımızı kazdılar" diye konuştu.
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