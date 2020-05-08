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Gündem Kars Valisi Öksüzden koronavirüs vaka sayısı uyarısı Son 10 günde arttı
KARS TÜRKİYE

Kars Valisi Öksüz'den koronavirüs vaka sayısı uyarısı

Kars Valisi Öksüz'den koronavirüs vaka sayısı uyarısı: Son 10 günde arttı

Kars Valisi Türker Öksüz, "Maalesef sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini görüyoruz. Burada Kars olarak bu rehaveti yaşayacak noktada olmadığımızı, son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Kars Valisi Türker Öksüz
Kars Valisi Türker Öksüz

Kars'ta Gazi Toplantı Salonu'nda Vali Türker Öksüz başkanlığında düzenlenen "İl Pandemi Kurulu Toplantısı"nda Kovid-19 tedbirleri görüşüldü.

Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgını yüzünden sıkıntılı süreç yaşandığını söyledi.

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Salgınla mücadelede bir yandan tedbirler alındığını, diğer yandan sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için çalışıldığını belirten Öksüz, şöyle konuştu:

  • "Her akşam Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan rakamlara bakınca yeni vaka ve ölüm sayılarımızda azalma olsa da asla ve asla rehavete kapılmamalıyız. Çok çabuk bulaşan bu virüs, rehaveti ve tedbirsizliği asla kaldırmıyor. Bu durum, tüm ülkemiz gibi ilimiz Kars için de geçerli bir durumdur. Maalesef sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini görüyoruz. Burada Kars olarak bu rehaveti yaşayacak noktada olmadığımızı, son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum."

Öksüz, maske kullanımının hayatın parçası olarak görülmesini isteyerek, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Kimsenin başkasının ölümüne sebep olacak virüsü yaymaya ve bulaştırmaya hakkının bulunmadığını dile getiren Öksüz, "Özverili çalışmanın karşılığı, bazı vatandaşlarımızın kurallara riayet etmemesi nedeniyle boşa çıkmış gibi oluyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan bir kez daha alınan tedbir ve kurallara riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Bu aşamada kontrollü bir sosyal hayatımızın olması gerekiyor. Alınan tedbirlere tizlikle uymamız halinde hem ülkemiz hem de ilimiz adına vakaları azaltıp kısa sürede bu mücadelemizde başarıyı yakalamış olacağız" diye konuştu.

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