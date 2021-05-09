Kars ve Ardahan'a mayısta kar yağdı

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yerini kar yağışına bıraktı.
Akşam saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerdeki köyleri beyaza bürüdü.
Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yerini kar yağışına bıraktı.
Akşam saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerdeki köyleri beyaza bürüdü.
Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
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