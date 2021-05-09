Kars ve Ardahan'a mayısta kar yağdı Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerdeki köyleri beyaza bürüdü.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2021, 23:15 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2021, 23:19 AA