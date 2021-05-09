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KARS

Kars ve Ardahan'a mayısta kar yağdı

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerdeki köyleri beyaza bürüdü.

Haber Merkezi AA
Kars ve Ardahana mayısta kar yağdı
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Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yerini kar yağışına bıraktı.

Akşam saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerdeki köyleri beyaza bürüdü.

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

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