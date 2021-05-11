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Gündem Kars ve Iğdırda İsrailin Mescid-i Aksa saldırılarına konvoylu tepki
KARS

Kars ve Iğdır'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına konvoylu tepki

Kars ve Iğdır'da, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Haber Merkezi AA
Kars ve Iğdırda İsrailin Mescid-i Aksa saldırılarına konvoylu tepki
Iğdır'da STK'lar Kudüs için bir araya geldi

Iğdır'da, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şubesi öncülüğünde, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Kalabalık adına açıklama yapan Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu söyledi.

Kudüs'ün de Filistin'in olduğunu herkesin bilmesini istediklerini vurgulayan Çiğdem, şöyle konuştu:

  • "Kudüs İslam şehridir, Kudüs bütün inançların medeniyet birikimidir. Filistin özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin siyonist işgalden, siyonist vahşetten çok yakında azad olacak. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak. Kurucumuz Mehmet Akif İnan ağabeyin satırlarında derç edilen kucaklaşma gerçekleşecek. Aksa'da siyonist postal izleri temizlenecek. Kudüs'te adalet, bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir."

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de sivil toplum kuruluşları öncülüğünde vatandaşlar konvoy düzenledi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, daha sonra ilçe merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Vatandaşlardan Halil Bozkurt, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail devletinin kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini belirterek, "Şurası bilinmelidir ki, onlarca şehit veren, bağrında milyonlarca mağduru barındıran Kudüs, Filistin'in başkentidir. Mescid-i Aksa bizim kalbimizdir, haremimizdir." ifadelerini kullandı.

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