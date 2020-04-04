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Kars'a nisan karı: Her yer beyaza büründü

Kars'ta dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde de yoğunluğunu artıran yağış nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.

Haber Merkezi AA
Kar yağışı etkisini sürdürecek.
Kar yağışı etkisini sürdürecek.

Kars'ta etkili olan kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

Kentte dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde de yoğunluğunu artıran yağış nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Nisan ayında etkili olan kar şaşkınlık yaratırken, bazı vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Arpaçay ilçesinde de etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.İlçeye bağlı Kuyucuk köyünde kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı. Karla kaplanan köyde kazlar kar üzerinde yemlendi. Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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