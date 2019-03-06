Karşılık görmeyince şırıngayla saldırdı

Olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde 1 Mart günü meydana geldi.

İddiaya göre, Hayal Park yakınında baygın halde bir kadın görülünce vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadını ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sağlık görevlileri olayı polise bildirdi. Hastaneye gelen kadının isminin H.K. (28) olduğu öğrenildi. Genç kadının alınan ilk ifadesinde kendisine aşık olan H.G.'nin (29) kendisini arayarak konuşmak istediğini söylediğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"Bende onunla konuşmak için arabasına bindim. Bir ara H.G. hayvan barınağına gitti oradan bir şeyler aldı. Daha sonra tekrar otomobile geldi. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi ben de olmayacağımı söyleyince şırıngayı çıkartıp bana batırıp enjekte etti sonra beni bıçakladı.

Ben de korkup panikle kendimi otomobilden attım. Daha sonra gözümü hastanede açtım. Bana şırınga ile hayvanları bayıltmaya yarayan ilaçtan enjekte ettiğini düşünüyorum."

Adam öldürmeye teşebbüsten mahkemeye sevk edildi

Bu orada polis genç kadının şikayetçi olduğu H.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan zanlının, genç kadın ile sevgili olduğunu ancak otomobilde tartışma çıktığını belirterek, "Ben kimseye şırıngayla ilaç vurmadım. İlacı H.K. önce bana vurdu sonra kendine vurdu" dediği öne sürüldü.

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Saldırgan H.G.

Polis zanlının aracında yaptığı aramada şırıngayı da buldu. Zanlı alınan ifadesinin ardından "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Genç kadın ise 6 gün hastanede yoğun bakımda tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu arada, genç kadının kanından ve şırıngadan alınan örnekler adli tıpa ve kriminale gönderilerek genç kadına enjekte edilen maddenin ne olduğu belirlenecek.