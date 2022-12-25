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POLİTİKA

Karşımızdaki bir aile dramı: Devlet Bahçeli 'baba-oğul gibiyiz' sözlerini yorumladı

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki “Baba-oğul gibiyiz” sözlerini “aile dramı” olarak yorumladı: Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir. Olan bitene “Zillet” demeyelim de ne diyelim?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karşımızdaki bir aile dramı: Devlet Bahçeli baba-oğul gibiyiz sözlerini yorumladı
MHP lideri, partinin siyaset okulunu tamamlayanlara sertifikalarını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu 18’inci Dönem Sertifika Töreni’ne katıldı. “Siyasetin kaynağı fikirdir. Bu olmadan akıbet, fitne ve fiyaskodur” diyen Bahçeli, bugünkü siyasi muhalefetin ahlakının donduğunu vurguladı. “Zillet içinde kıvranan muhalefete dikkat buyurunuz” diyen Bahçeli, “Geçmişteki sözlerinden farklı hiçbir şey söylemiyorlar. Dahası hiç güven vermiyorlar. Türkiye’deki muhalefet siyasetinin hasret duyduğu şey karanlık ve kargaşadır” şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki “Baba-oğul gibiyiz” sözlerine de değinen MHP lideri Bahçeli şunları kaydetti:

ZİLLET DEĞİL DE NE?

“Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin, yeni yüzyılı bırakınız anlamasını, varlıklarını sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Babayla oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların ‘Biz de varız’ çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 2 partinin kazandığını çatık kaşlarla hatırlatıp ikilik çıkarması, malumu olduğumuz bir menfaat çatışmasıdır. Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir. Biz bu olan bitenlere ‘Zillet’ demeyelim de ne diyelim? Velinimeti olan ittifak ortağına ‘Çarparım’ diye tehditler savuranların nesine itibar edelim? Siyaseti miras paylaşımı ve tarla kavgasına dönüştüren akılsız talancıların neyine bakalım?”

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